По мнению главы ЦСР, через 10 лет около 13% профессий уйдут в прошлое



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Глава Центра стратегического развития Алексей Кудрин рассказал о возможности сокращения числа чиновников в России на 30% к 2024 году за счет внедрения информационных технологий. По его мнению, цифровизация процессов является неизбежной, сообщает ТАСС.

Кудрин отмечает, что в настоящее время уменьшение численности чиновников негативно сказывается на повышении производительности их работы, так как приводит к заторам, однако замена некоторых видов работы с учетом данных на автоматизированные процессы поможет решить задачу.

В качестве примера Кудрин привел многофункциональные центры, которые существенно упростили жизнь граждан, однако внутри самих центров взаимодействие между ведомствами и отделами осуществляется по прежней схеме, и на согласование уходит много времени.

По прогнозу главы ЦСР, через 10 лет порядка 13% профессий отомрут, а большую роль в повышении производительности труда будет играть искусственный интеллект. «Есть мнение, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью», - пошутил глава ЦСР.