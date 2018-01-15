Предыдущая вирусная кампания набрала 12 млн просмотров

Сервис по поиску недвижимости ЦИАН снял четвертый по счету ролик исключительно для интернета. В предыдущем вирусном видео, который набрал более 12 млн просмотров, модераторы ЦИАН отправились на проверку выставленной на аренду квартиры и сделали это несколько более тщательно, чем планировали. В новом ролике модераторы ЦИАН снова отправляются в проверочный рейд по недвижимости, фигурирующей в базе данных по аренде.

На сей раз предметом их пристального внимания становится адекватность и стрессоустойчивость арендодателя, которого они провоцируют самыми разными способами. По результатам исследования Ipsos Comcon, адекватность владельца квартиры является одним из важнейшим параметров при выборе аренды.

Если короткие ТВ ролики портала знакомят аудиторию с конкретными продуктовыми преимуществами сервиса, то более длинные интернет-видео отвечают за эмоциональную сторону бренда. Многочисленные просмотры вирусных видео компании, которые в сумме исчисляются уже десятками миллионов, имеют благоприятные последствия для бизнеса: после каждого видеоролика повышается уровень знания и увеличивается количество скачиваний мобильного приложения, говорят в ЦИАН.

«Я считаю, что бизнес-успешность нашей «вирусной активности» связана не только с правильно найденными инсайтами и высоким качеством производства видео, – комментирует директор по маркетингу и PR ЦИАН Максим Михайлов. – В центре нашей коммуникации всегда остаётся продукт. Мы не делаем ролики ради роликов, мы продолжаем по-рекламному чётко и громко заявлять о наших преимуществах, просто делаем это в более развлекательном и вовлекающем формате».

ЦИАН

Директор по маркетингу и PR - Максим Михайлов

Старший PR менеджер – Ольга Подоляка

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Креативные директора – Мигель Иванов, Дарья Шерстобитова