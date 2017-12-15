Один из крупнейших частных банков страны отправлен на санацию

ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке. Кредитная организация будет санирована через Фонд консолидации банковского сектора, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Функции временной администрации по управлению банком возложены с 15.12.2017 на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

Регулятор предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности, чтобы повысить его финансовую устойчивость. После завершения процедуры финансовая организация продолжит работу в обычном режиме.

«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении ЦБ. Как подчеркивает банк, мораторий на исполнение требований кредиторов банка не вводится.