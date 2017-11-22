Дважды в день проводится мониторинг СМИ, блогов и соцсетей для выявления порочащих репутацию банков сообщений



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Центробанк начал проверять содержание Telegram-каналов на предмет наличия признаков информационных атак на российские кредитные организации, сообщает ТАСС.

«Мониторинг ведется доступными нам по закону методами. Это социальные сети, средства массовой информации. Безусловно, Telegram-каналы туда тоже попадают. Мы обязательно смотрим, что там распространяется»,— сообщает замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева.

В этом году Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере начал мониторить интернет-ресурсы для выявления и анализа информационных атак на банки. Дважды в день с помощью специального программного обеспечения просматриваются СМИ, блоги, социальные сети и аналогичные ресурсы с целью выявления публикаций, порочащих репутацию банков. Задачей ЦБ является поиск первоисточника сообщения и своевременное уведомление потерпевшей организации.

Для распространения негативной информации в отношении какого-либо объекта, как правило, используется сразу несколько источников. Обычно используются источники, связанные с соцсетями, так как там шире распространение и больше возможностей для быстрого репоста, чем у конкретного канала, даже если на него подписано очень много человек, добавляет Сарычев.