Реалити-шоу снимали сразу в 6 городах России: Мурманске, Волгограде, Ростове, Перми, Подольске и Ейске

Студия Yellow, Black and White создала первое в своем роде реалити-шоу «Трудно быть боссом», которое выйдет на НТВ 13 мая. Зрители окунутся в эксперимент, в ходе которого руководители различных российских предприятий перейдут из кабинетов в ряды обычных рабочих.

Необычное предложение сменить кресло руководителя на робу стажёров приняли несколько боссов из разных городов России. Благодаря чему получили исключительный шанс увидеть то, что скрывается от глаз руководства и услышать то, что никогда не говорится начальнику в лицо.

За 4 дня героям шоу пришлось овладеть азами сразу нескольких профессий, каждая из которых потребовала от них выносливости, терпения и самодисциплины.

Вот они, герои уникальной производственной драмы — начальники загримированные до неузнаваемости. На слайдах можно увидеть процесс перевоплощания всех 6 участников реалити:

1. Молочный магнат Марат Девлет-Кильдеев из Ростова

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2. Андрей Панычев, директор Ейского морского порта

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3. Владимир Кисиленко, генеральный директор крупной сырьевой базы Перми

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4. Елена Майер, генеральный директор судостроительной компании из Волгограда

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5. Максим Белов, депутат из Мурманска

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6. Вячеслав Болтрукевич, руководитель Подольского машиностроительного завода

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Жизнь всех участников кардинально изменится после эксперимента, ведь на своих предприятиях им придётся поработать самыми простыми стажёрами, на плечи которых всегда ложится самая тяжёлая работа.

Алексей Троцюк, генеральный продюсер Yellow, Black and White: По образованию я инженер-технолог и мне захотелось посмотреть, как в наших непростых экономических условиях живёт реальное производство. Производственная драма очень сложный жанр, он практически исчез с экранов, хотя в советское время с ним работали лучшие режиссеры. Я нашёл единомышленника в лице продюсера и ведущей проекта Лизы Гамбург. Мы сформулировали формат, собрали команду и попытались удовлетворить моего внутреннего зрителя (инженера-технолога). Основная идея программы — поставить зрителя на место руководителя крупного предприятия, познакомить с коллективом, столкнуть его с реальной проблемой, чтобы в результате он смог сам ответить на вопрос «трудно ли быть боссом»? Реалити-шоу — это эксперимент, в котором результат можно лишь предугадать. Но при честном подходе, он даёт возможность создать по настоящему актуальный контент, где в центре находится человек в своей естественной среде. Мы рады, что проект наконец выходит в эфир, так как он был снят два года назад.

Сопровождала участников проекта ведущая и автор программы Лиза Гамбург, которая налаживала коммуникацию между «новичком» и коллективом, а также объясняла рабочим причину появления съёмочной группы.