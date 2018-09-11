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Трон-самолет, русалки и единороги: «Билайн» по-королевски рассказал о безлимитных возможностях

Екатерина Назаренкова 11.09.2018 в 18:30

Разработкой кампании занималось агентство Contrapunto

Contrapunto и «Билайн» разработали рекламную кампанию в поддержку нового тарифа «Анлим» с безлимитным интернетом.

Советуем сохранить этот ролик если не на случай важных переговоров, то на время возможной осенней хандры и депрессии.

Креативная команда уверена, безлимитный интернет развязывает руки, и абсолютной свободой действий ты можешь наслаждаться только в отсутствие трафика.

Чтобы рассказать абонентам «Билайн» про новый тариф «Анлим», Contrapunto сравнило возможности пользователя безлимитного интернета с поистине королевскими.

Ксения Гурьева, копирайтер Contrapunto:

Нам хотелось найти простой, но зрелищный способ показать, каково это: сидеть в интернете, когда у тебя бесконечно много трафика, и ты можешь смотреть, играть, слушать в интернете по-королевски, а, значит, безо всяких ограничений.

Главный герой Александр Ревва исполнил роль коронованного интернет-путешественника. Он перемещается в диджитал-мирах на роскошном троне, украшенном золотыми единорогами: из вселенной кино он окунается в восьмибитную игру, а затем выныривает в мире музыки, наслаждаясь своими неограниченными возможностями.

В финале ролика он предлагает зрителям занять его место, чтобы каждый смог сидеть в интернете по-королевски.

Создатели кампании отмечают, самыми счастливыми девушками на съемочной площадке были актрисы, исполнявшие роль русалок. Из-за хвостов они не могли ходить, поэтому присутствующие мужчины носили их на руках.

Кампания стартовала 10 сентября на ТВ, indoor-платформах и в digital.

Состав творческой группы:

ПАО «ВымпелКом», «Билайн» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова
Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин
Ассоциативный креативный директор — Денина Кристина
Арт-директор — Павел Лукьянов
Копирайтер — Ксения Гурьева
Директор по стратегическому планированию — Юлия Зыкина
Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Ксения Секиринская
Менеджер по работе с клиентами — Анна Федотова
Продюсер — Андрей Шкатов
Музыкальные продюсеры — Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко

The Marketing Arm (работа со звёздами)

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая
Менеджер по работе с селебрити — Елизавета Дикусар

Stink (продакшн)

Продюсер — Медея Карашева
Режиссер — Тигран Бежанов

Билайн Contrapunto
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