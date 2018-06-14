Продукт заинтересует абонентов, которые не могут установить спутниковую антенну

Российский оператор платного ТВ «Триколор ТВ» с начала июля начнет предлагать своим абонентам подключить телеканалы без установки спутниковой антенны. Оператор запускает сервис «Триколор онлайн», который включает просмотр ТВ через интернет, онлайн-услуги и игровые приложения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

Продукт будет интересен абонентам, которые хотят получить доступ к цифровому ТВ, но по какой-либо причине не могут установить спутниковую антенну. Развитие этого сегмента входит в новую стратегию оператора —таким образом он рассчитывает охватить новую аудиторию.

Для подключения к сервису абонент может использовать уже имеющийся приемник с Ethernet-портом или приобрести оборудование у дилеров оператора. Партнер оператора холдинг GS Group разрабатывает новую линейку приставок, в которой все оборудование будет поддерживать сервисы OTT, в ней будут и модели, предназначенные не для спутникового телевидения, а исключительно для просмотра ТВ через интернет.

На фоне высокой насыщенности рынка сегмент онлайн-ТВ стал на нем одним из наиболее растущих, его уже развивают и другие операторы. Например, у «Ориона» есть аналогичный сервис — «Телекарта Онлайн», использовать который можно как при наличии ресивера, так и без него. В январе—марте количество установок приложения «Телекарта Онлайн» выросло на 19% к уровню конца 2017 года, уточняют в компании, общее число установок на iOS и Android превысило 58 тыс. Для «НТВ плюс» онлайн-ТВ тоже одно из самых быстро развивающихся направлений бизнеса: в первом квартале 2018 года количество онлайн-абонентов выросло в 3,5 раза, из них 47% не подключены к спутниковому телевидению.

Эксперты полагают, что сервис «Триколора» может быть востребован среди абонентов небольших интернет-провайдеров, не предлагающих доступ к ТВ самостоятельно. Он конкурентен по цене, но в целом его успех будет зависеть от продвижения и рекламы.

«Уровень проникновения платного ТВ в России уже очень высок, но потенциал роста остается в небольших населенных пунктах в Сибирском регионе», — считает аналитик компании «ТМТ Консалтинг».