Трогательный 7-минутный ролик от Apple Singapore

Бренды продолжают выпускать ролики, посвященные Китайскому Новому году. Трогательный минифильм от Apple набирает просмотры на YouTube.

Видео под названием «Три минуты» и продолжительностью 7 минут появилось на официальном YouTube-канале Apple Singapore.

Ролик рассказывает историю проводницы поезда, который следует по самому длинному маршруту Китая. Работа не позволяет ей встретить Новый год со своим сыном, но в этот раз она решила во что бы то ни стало увидеться с ним на платформе во время короткой трехминутной остановки.

Ролик был снят на iPhone X китайским режиссером Питером Чаном. Сообщается, что его героями стала реальная семья. На данный момент видео на YouTube посмотрело около 1,5 миллионов человек.