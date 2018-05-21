15% и вовсе не знают о такой необходимости

К 1 июля 2018 года около миллиона представителей малого и среднего бизнеса должны перейти на работу с кассами нового образца. Однако треть из них до сих пор не готовы к установке нового оборудования, а 15% из тех, кто еще не использует онлайн-кассы, и вовсе не слышали о том, что это необходимо, пишет РБК со ссылкой на исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Опрос, проведенный НАФИ совместно с производителем онлайн-касс «Эвотор» показал, что 41% представителей малого и среднего предпринимательства уже полностью или частично перешли на обслуживание клиентов с помощью онлайн-касс.

Каждая пятая компания — участник второго этапа реформы (23%) планировала купить и установить онлайн-кассу в течение мая, еще треть сделают это не позднее 1 июля. В то же время среди компаний, обязанных перейти на онлайн-кассы до 1 июля, треть (32%) заявили о том, что не планируют приобретать онлайн-кассу.

К кассовой реформе отрицательно относятся 51% компаний. Оказалось, что больше остальных реформой недовольны индивидуальные предприниматели: 60% ИП относятся к необходимости устанавливать онлайн-кассы отрицательно.

Напомним, что в 2017 году вступил в силу новый закон, регулирующий применение контрольно-кассовой техники. Согласно документу, все кассы должны быть подключены к интернету и передавать электронные чеки в налоговую инспекцию по факту совершения продажи.

Действующим законодательством разработан поэтапный переход на использование онлайн-касс для разных категорий хозяйствующих субъектов. В зависимости от системы налогообложения и вида деятельности одни юридические лица и предприниматели должны были перейти на онлайн-кассы с июля 2017 года, другие получили отсрочку до 1 июля 2018 года, третьи — до 1 июля 2019 года.