Visa подсчитала, сколько придётся потратить футбольным фанатам

Во время Чемпионата мира по футболу в России каждый болельщик потратит около $ 2400. Траты по картам во время ЧМ увеличатся примерно на 10−25%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Visa в России Екатерину Петелину.

Поток иностранных туристов в Россию в июне-июле вырастет на 300 000−500 000 человек в дополнение к 4,3 млн гостей, которые обычно приезжали в страну в эти месяцы на протяжении последних четырех лет, подсчитали в компании.

Visa также изучила, готовы ли предприятия малого и среднего бизнеса принимать карты в городах чемпионата. Выяснилось, что о проведении чемпионата в их городе знают 79% торговых точек, а принимают карты — 64%. Но абсолютное большинство расчетов (82%) все равно приходится на наличные. Треть из тех, кто не принимает карты, планирует установить платежные терминалы к началу Чемпионата мира.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калиниграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.