Обзор свежих решений по разработке фирменного стиля от брендинговых агентств

Телеграммы, квартал-курорт и молодежное движение — о том, какие организации претерпели заметные внешние изменения, в нашей подборке по брендингу и фирменному стилю.

Ребрендинг АСЦ

Клиент: АСЦ

Агентство: Depot WPF

Впервые за 19 лет существования компания АСЦ полностью обновила фирменный стиль и айдентику, разработала новые логотипы и визуализацию. Причина ребрендинга — несоответствие устаревшего фирменного стиля современному динамично развивающемуся холдингу.

Фирменный знак представляет собой уникальное начертание аббревиатуры АСЦ, заключенной между двумя косыми чертами. Знак является ключевым идентификатором бренда, слеши — основными элементами фирменного стиля.

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Обновление бренда отражает изменения стратегии АСЦ в части управления ГК и взаимоотношений с клиентами. Новая концепция выглядит открыто, в ее основе лежит концепция оказания экспертных консультаций среди обширного портфеля ГК, на основе потребностей клиента.

Обновленный фирменный стиль отражает ключевые характеристики ГК — современность, непрерывное развитие, бизнес- и клиенто-ориентированность. Тонкие диагональные линии, использованные в дизайне новой айдентики, создают динамику стиля и служат функциональным приемом для расстановки акцентов. Одновременно с этим они поддерживают экспертный образ бренда, вызывая ассоциации с чертежами и инструкциями. Яркий модный цвет позволил избежать чрезмерной сдержанности в стиле, создавая ощущение актуального, прогрессивного бренда.

Телеграмма в новом формате

Клиент: «Центральный Телеграф»

Агентство: BrandLab

В 2015 г. «Центральный Телеграф» выпустил приложение «ТЧК» — сервис, который связал смартфон с телеграфией. С помощью приложения «ТЧК» каждый может поздравить друзей и близких настоящей бумажной открыткой-телеграммой. Проект вышел на массовую аудиторию, для этого потребовалось сформулировать платформу бренда, обновить логотип, разработать концепцию визуальных коммуникаций и программу продвижения бренда.

Ранее логотип напоминал старую телеграфную ленту: линия отрыва, шрифт с «бахромой», фраза ТЧК — сокращенная «точка». Новое позиционирование разворачивает бренд в сторону смартфонов и мессенджеров. Поэтому обновленный логотип приобрел «хвостик» и стал напоминать диалоговое окно.

У знака есть и второй смысл, он напоминает сложенную открытку — ведь современная поздравительная телеграмма напоминает красочную открытку, в которую вклеены телеграфные ленты. Очертания знака приобрели более узнаваемую форму, теперь его можно использовать без «тчк» внутри. Это важно при особо малых размерах, например, для фавикона.

Шрифт в логотипе также обновился — сохраняя родственные черты, он стал более читаемым на экранах телефонов.

Фирменный стиль также был дополнен вторым цветом, малиновым. Так, бренд стал более эмоциональным, ярким, с изюминкой. Неформальность коммуникациям добавляют игривые круги-шары, символизирующие радость поздравлений, импульсы восторга и привносящие в айдентику тепло и атмосферу праздника.

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Мобильное приложение ТЧК — про чувства, позитив, праздники и поздравления. Фирменный стиль должен уметь выражать все эти ценности. Так логотип получил три варианта расцветки для основных случаев и бесконечное множество перевоплощений под каждое важное событие.

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Для правильного, безошибочного использования фирменного стиля ТЧК, в BrandLab разработали подробное руководство — брендбук.

Путешествие в Рождество

Клиент: Правительство Москвы

Агентство: Dreambrand.studio



Московская бутиковая дизайн студия Dreambrand. studio анонсировала ребрендинг проекта «Путешествие в рождество» цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны». К новогодним праздникам студия адаптировала фирменный стиль проекта.

Главная тема 2018 года — «Москва — театральная столица», с чем связан основной архитектурно-графический символ. Было создано три базовых взаимодополняющих знака, объединенные единым принципом: сочетанием узнаваемого архитектурного объекта и снежинки. Важным моментом стала адаптация под веб-формат и малые формы.

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На основании брендбука создана серия праздничной сувенирной продукции.

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Новый образ для квартала-курорта

Клиент: ГК «А-100 Девелопмент»

Агентство: Fabula Branding

Fabula Branding разработала визуальный образ, слоган и коммуникационную платформу для минского квартала-курорта «Пирс». Разработанные атрибуты бренда подчеркивают главные преимущества и транслируют суть позиционирования — комфортабельный клубный квартал у моря с оптимальными условиями для отдыха и релаксации.

Визуальным символом «Пирса» стал якорь, который, с одной стороны, поддерживает морскую тему, с другой, символизирует дом как жизненный причал. Идею экологичности, единения с природой и отдыха у воды транслирует сдержанная и благородная цветовая гамма айдентики — сочетание глубокого синего и натурального песочного оттенков. Они создают ощущение расслабленности и спокойствия, добавляют кварталу у моря особый колорит и стиль, которого не хватает мегаполису. Концепцию квартала-курорта усиливает слоган «Море времени для жизни», рисующий картину неспешного и наполненного бытия в гармонии и собой и окружающим миром.

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Созданию и поддержанию целостного восприятия бренда способствует разработанная коммуникационная платформа: документ регламентирует принципы донесения основной идеи до целевой аудитории, в частности, прописывает содержание, формат и стилистику рекламных посланий, определяет наиболее подходящие точки контакта, задает требования к визуальному оформлению сообщений.

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Фирменный стиль движения"Молодые профессионалы"

Клиент: союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Агентство: Студия Артемия Лебедева

«Молодые профессионалы» — это движение ребят от 14 до 28 лет, выбирающих прикладные профессии. Создатели пытаются повысить престиж рабочих специальностей, вырастить новое поколение востребованных специалистов и вдохновить на достижение карьерных вершин.

Вершины — отличный образ, где первые буквы названия проекта предстают в виде монограммы, напоминающей горную гряду. Контуры продублированы тонкими линиями для лучшего восприятия.

Логотип прекрасно смотрится на носителях сам по себе и в виде паттерна, в котором элементы намеренно увеличены в несколько раз. На месте гор появляются декоративные узоры, украшающие визитки, ежедневники, пакеты, значки, ручки и т. д.