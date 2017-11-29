Kirobo Mini Робот запоминает людей, «понимает» человеческую речь, поддерживает разговор на разные темы, реагирует на эмоции

Toyota Motor Corporation объявила о старте продаж миниатюрного робота-партнера Kirobo Mini в официальных дилерских центрах бренда в Японии.

Kirobo Mini является роботом-партнером, взаимодействующий с человеком. Рост сидящего робота не превышает 10 сантиметров. Благодаря компактным размерам Kirobo Mini помещается на ладони и может сопровождать человека в течение дня, куда бы он ни направлялся.

Робот запоминает людей в лицо, «понимает» человеческую речь, поддерживает разговор на разные темы, реагирует на эмоции и дополняет слова жестами рук и головы. Эти функции реализованы на основе технологий распознавания речи и лиц, разработанных Toyota для автомобилей. Инновационные решения уже стали частью электронных ассистентов, входящих в оснащение современных моделей компании.

К началу официальных продаж функционал Kirobo Mini значительно расширился в сравнении с представленным ранее прототипом. Теперь робот способен общаться на темы, интересующие человека, благодаря способности запоминать его предпочтения и хранить информацию о прошлых событиях. В процессе общения робот непрерывно расширяет кругозор за счет информации, полученной от автомобиля с сетевым подключением и «умного дома». Так, Kirobo способен обмениваться информацией с подключаемым гибридом Toyota Prius PHV и автоматизированным домом проекта TOYOTA HOME.