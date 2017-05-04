Наведением порядка занималось digital-агентство Wow

Акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» получила единый фирменный стиль. Над ним поработало digital-агентство Wow, которое, как и «Тотальный диктант», родом из Сибири.

Массовый диктант по русскому языку появился как инициатива студентов Новосибирского государственного университета. За 13 лет он превратился в международную акцию, перешагнул отметку в 145 тысяч участников и сменил несколько логотипов. Организаторам нравился предыдущий логотип, поэтому дизайнеры не стали вносить в него радикальных изменений.

Команда Wow поправила некоторые элементы: поработала над межстрочным и межбуквенным расстоянием, немного увеличила толщину буквы А, придала знаку ударения форму капли. Идея с ударной гласной перешла на фирменные носители: в документах и официальных бумагах ударение ставится в главном или верхнем слове заголовка.

Теперь у «Тотального диктанта» имеется сувенирная продукция, оформленная в едином стиле. На носители нанесены забавные фразы, обучающие правописанию. Ударение здесь ставится в «сложных», но общеупотребительных словах, в которых часто делают ошибки или сомневаются (при этом ошибка не всегда фонетическая). Этот же подход использовался в рекламных сообщениях — на афишах и интернет-баннерах. Для маек и сумок основным принтом стал паттерн из графических элементов, знакомых по урокам русского языка. Стикерпак включает большую букву А — она стала самостоятельным символом, который смело можно приклеить на ноутбук или лонгборд, и знаки ударения.

Состав творческой группы:

Продюсеры: Наталья Филимонова, Максим Шумков

Креативный директор: Анна Люфт

Дизайнеры: Екатерина Мельникова, Борис Щекин, Станислав Осипенко

Арт-директор: Александр Дресвянников

Аккаунт-менеджеры: Татьяна Евдокименко, Алексей Столбунов