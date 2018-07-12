После проведённого внутреннего расследования, детали которого не раскрываются, главный креативный директор был уволен

Главный креативный директор рекламного агентства Ogilvy Group Тхам Хай Мэн был уволен после внутреннего расследования его непристойного личного поведения, сообщает Ad Week со ссылкой на заявление гендиректора компании Джона Сейферта.

Дело в том, что от сотрудников стали поступать «достаточно серьёзные» жалобы на неподобающее поведение креативного директора. В связи с этим было назначено внутреннее расследование, по результатам которого Тхам Хай Мэн был немедленно уволен.

«Внимательно изучив результаты расследования, мы с партнёрами пришли к выводу, что поведение Хая нарушает внутренние ценности нашей компании и в целом нормы поведения. Я принял решение немедленно прекратить сотрудничество с Хаем. Ни один человек в нашей компании не может быть слишком важным для того, чтобы не нести ответственность за свои поступки», — рассказал Джон Сейферт.

Тхам Хай Мэн работает в Ogilvy с 1999 году. В 2009 году был назначен креативным директором на глобальном уровне и стал публичным лицом Ogilvy, представляя компанию на конференциях. При нём агентство пять раз подряд становилось победителем фестиваля «Каннские львы» в номинации Network of the Year.