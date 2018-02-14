Maer Group оценивает, на какие охваты в наружной рекламе могут рассчитывать официальные спонсоры главного футбольного события

Футбольный Кубок конфедераций-2017 подогрел интерес россиян к рекламе, показало недавнее исследование Deloitte. Наиболее позитивно люди восприняли наружную рекламу, связанную с Кубком, она же стала самой заметной. Оператор имиджевой рекламы Maer Group оценивает, на какие охваты в наружной рекламе могут рассчитывать официальные рекламодатели Чемпионата мира по футболу-2018.

Официальные рекламодатели FIFA 2018 — единственные, кто смогут размещать свою рекламу вблизи объектов Чемпионата во время турнира. Какой объем аудитории они смогут при этом охватить? Чтобы его оценить, мы в Maer Group обобщили данные по охвату наших крупноформатных рекламных поверхностей, расположенных в городах-участниках FIFA 2018 вблизи стадионов и на гостевых маршрутах.

Стандартно рекламоносители оцениваются по показателю OTS (Opportunity-To-See, потенциальное количество контактов в день), замеры по всему рынку проводит «ЭСПАР-Аналитик». Опираясь на эти данные, мы составили свой ТОП-8 самых охватных вариантов размещения в городах Чемпионата мира.

Об эффективности наружной рекламы в период Чемпионата мира по футболу можно судить по исследованию Deloitte. Компания изучила влияние Кубка конфедераций на медиапотребление и оценила восприятие связанной с ним рекламы в различных каналах. Выяснилось, что для большинства людей наружная реклама, связанная с Кубком, оказалась симпатичнее рекламы в других медиа. Outdoor-кампании стали и самыми заметными: на них обратили внимание 45% опрошенных. Наконец, 65% респондентов запомнили бренды, спонсирующие Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу-2018.

1 место: медиафасады в Москве (совокупный охват – 2,2 млн человек в сутки)

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Московские медиафасады Maer Group — это комплекс рекламоносителей: вместе они охватывают миллионные транспортные потоки на крупнейших магистралях столицы. Самые высокие показатели охвата — у комплекса из трех медиафасадов на Хорошевском шоссе (OTS — 862 тыс. человек в сутки) и комплекса медиафасадов на Кутузовском проспекте (OTS — 833 тыс.). За ними следуют новый медиафасад на Ленинском проспекте (OTS — 332,1 тыс.) и на Щелковском шоссе (OTS — 154,3 тыс.).

Напомним, что на Московских стадионах «Лужники» и «Спартак Арена» пройдут в общей сложности 12 игр Чемпионата мира, включая полуфинал и финал турнира.

Константин Майор, владелец Maer Group: Большинство наших ключевых клиентов – партнеры и спонсоры FIFA 2018, и мы давно начали подготовку адресной программы к Чемпионату мира. По опыту работы Maer Group во время Игр в Сочи мы знали: чтобы охватить самые выгодные локации и гостевые маршруты FIFA 2018, необходимо действовать первыми! При этом уделять особое внимание современному интерактивному digital-формату. Наша сеть медиафасадов в городах, принимающих Чемпионат мира, позволяет запускать кампании комплексно и оперативно, в том числе подстраиваясь под расписание матчей и их результаты.

2 место: медиафасад Leader Tower в Санкт-Петербурге (суточный охват – 1,5 млн человек)

Медиафасад на офисном центре Leader Tower — это самая крупная рекламная поверхность в Санкт-Петербурге и один из крупнейших digital-носителей в Европе. Все четыре стороны 145-метрового здания — это единая мультимедийная поверхность, которая позволяет транслировать световые инсталляции и рекламу в HD-качестве. Отсюда и невероятная охватность: небоскреб видно за километры из разных частей города.

Максимально эффектно медиафасад смотрится с расстояния до трех километров. В этом радиусе проходит сеть ключевых автомагистралей — Кольцевая автодорога, Западный скоростной диаметр, Ленинский, Московский и Новоизмайловский проспекты. По ним пролегает прямой путь от аэропорта «Пулково» в центр города и к стадиону «Санкт-Петербург Арена». В ходе Чемпионата мира стадион примет 7 матчей, в том числе 1/8-ю финала, полуфинал и матч за третье место.

3 место: медиафасад в Екатеринбурге (суточный охват – 460 тыс. человек)

Медиафасад расположен в самом центре Екатеринбурга на важной магистрали — улице Малышева. Его площадь — 672 кв. м, это больше размеров теннисного корта! Благодаря этим параметрам медиафасад охватывает огромный пешеходный и автомобильный трафик.

Поблизости находятся ключевые центры притяжения — от администрации города и музеев до крупнейших магазинов и офисных зданий. А на время ЧМ-2018 главным центром притяжения станет стадион «Екатеринбург Арена», к которому и ведет улица Малышева. Здесь состоятся 4 матча группового этапа Чемпионата мира по футболу.

4 место: медиафасад в Нижнем Новгороде (суточный охват – 415 тыс. человек)

Нижегородский медиафасад Maer Group установлен на Комсомольской площади — это один из важных транспортный узлов города. Здесь сходятся Комсомольское шоссе, ул. Октябрьской революции и Молитовский мост, который соединяет Заречную и Нагорную части Нижнего Новгорода. Поблизости расположены станция метро «Ленинская», проходят трамвайные маршруты, много торговых, офисных и административных зданий. Но нам важно отметить, что в Нижнем Новгороде пройдут целых шесть матчей Чемпионата мира по футболу, включая 1/8-ю финала и четвертьфинал.

5 место: медиафасад в Самаре (суточный охват – 386 тыс. человек)

Первый медиафасад в Самаре установлен на главной городской автомагистрали — Московском шоссе. В пешей доступности расположены ряд офисных центров и торгово-развлекательных комплексов, станции метро «Российская» и «Московская», спортивные сооружения и парковые зоны. Московское шоссе также соединяет центр города с новым стадионом «Самара Арена». Самара примет 6 матчей Чемпионата мира: 4 игры группового этапа, включая матч Уругвай — Россия, а также 1/8-ю финала и четвертьфинал.

6 место: брандмауэр в Ростове-на-Дону (суточный охват – 385 тыс. человек)

В центре Ростова-на-Дону у нас шесть крупноформатных имиджевых конструкций. Брандмауэр на проспекте Сиверса интересен не только своими размерами — 488 кв. м, — но и расположением. Он размещен на здании городского автовокзала и в непосредственном соседстве с железнодорожной станцией «Ростов-Главный». И именно отсюда множество болельщиков отправится к стадиону «Ростов Арена», на котором пройдут 4 матча групповой части FIFA 2018, а также 1/8-я финала.

7 место: медиафасад в Волгограде (суточный охват – 356 тыс. человек)

Новый медианоситель размещен в центре Волгограда на важнейшей транспортной артерии города — Рабоче-Крестьянской улице. Рядом расположены Речной вокзал, станции электричек и скоростного трамвая, парковые и пешеходные зоны. Кроме того, это первый крупноформатный цифровой носитель в Волгоградском регионе, что делает его знаковым местом для рекламы к Чемпионату мира.

А еще совсем рядом находится железнодорожный вокзал Волгограда и путь к стадиону «Волгоград Арена». Здесь состоятся 4 игры группового этапа FIFA 2018.

8 место: брандмауэр и медиафасад в Сочи (совокупный охват – 280 тыс. человек в сутки)

До 140 тыс. человек в день — таков показатель видимости у нашего нестандартного брандмауэра площадью 3,3 тыс. кв м (почти половина площади футбольного поля!). Он размещен на здании гостиницы Sochi Plaza рядом с официальной фан-зоной ЧМ-2018. Этот рекламоноситель заметит каждый, кто проезжает или прогуливается в центре города или направляется от набережной к железнодорожному вокзалу Сочи. Отсюда вы быстро доберетесь на электричке до стадиона «Фишт», где пройдут 4 игры группового этапа Чемпионата мира, а также 1/8-я и ¼-я финала.

А те, кто продолжат движение вдоль побережья по Курортному проспекту, обратят внимание на медиафасад на торце гостиницы «Жемчужина». Размеры медианосителя (33 на 14,5 кв. м) и расположение в центральной части города обеспечивают ему охват до 140 тыс. человек в день.

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