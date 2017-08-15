Как форма бутылочки вдохновляла дизайнеров последние несколько лет

Ежегодно знаменитая бутылочка Coca-Cola становится предметом вдохновения для дизайнеров, с которыми сотрудничает бренд. Новые образы создаются по принципу коллекций одежды, отмечают в компании.

«Из десятков подобных проектов мы выбрали шесть, которые оставили самый яркий след в истории и превратились в мечты коллекционеров», - отметили в Coca-Cola.

Часть этих экспонатов выставлены в музеях Coca-Cola в России.

1. Трио эпох

К 30-летию Diet Coke, в 2013 году дизайнер Марк Джейкобс придумал трио, посвященное моде 80-х – бродвейский стиль, 90-х – шпильки и кислотные цвета и нулевых – яркая геометрия.

2. Sunshine

В 2005 году был запущен проект Sunshine, ради которого знаменитостей и дизайнеров попросили рассказать, что значит для них солнечный свет. За каждый представленный проект Coca-Cola переводила 1000 фунтов в благотворительный фонд. А четыре лучших проекта от Manolo Blahnik, Trevor Nelson, Jonathan Saunders и Scissor Sisters вошли в официальную коллекцию Sunshine.

3. Coca-Cola Zero + 007

В 2008 году вышла серия бондианы «Квант милосердия». Coca-Cola Zero отметила это событие очередным дизайнерским выпуском бутылочек.

4. Не родись красивой

Бутылочки цвета «розовый леопард» можно было дополнительно украсить стикерами с нарядами из сериала Ugly Betty, которые прилагались к упаковке. В России англоязычный вариант боливийской телефраншизы вышел под названием «Не родись красивой».

5. Желтый — новый красный

Желтые бутылочки были выпущены в честь 100-летнего юбилея одного из крупнейших лондонских универмагов Selfridges.

6. День, ночь и тату от Жана Поля Готье

Знаменитый дизайнер одежды Жан Поль Готье работал креативным директором Coca-Cola в 2012 году. Результатом сотрудничества стали, по оценке компании, самые экстравагантные бутылочки за всю историю бренда: «День», «Ночь» и «Тату».