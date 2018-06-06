Крупные бренды по-прежнему много тратят на телерекламу, но десятая часть их рекламных бюджетов уже приходится на онлайн-видео

Агентство Havas Media (подразделение коммуникационной сети Havas Media Group, в России является частью группы АДВ) по просьбе Sostav составило рейтинг крупнейших рекламодателей по совокупному объему бюджетов на телевизионную и видеорекламу в интернете (OLV, in-stream, desktop) за 2017 год. Такая оценка на российском рекламном рынке проведена впервые.

В ТОПе, в основном, FMCG-компании и фармпроизводители — классические телевизионные рекламодатели. Такой расклад подтверждает то, что рекламу на ТВ и в онлайн-видео размещают примерно одни и те же компании. При этом бюджеты ТОП-30 рекламодателей занимают более 60% рынка видеорекламы (OLV, desktop), тогда как их аналогичная доля на телерынке — всего 40%, уточняют аналитики Havas Media.

По подсчетам медиаагентства, первое место в рейтинге крупнейших рекламодателей на ТВ и в онлайн-видео занимает Pepsi Co. Совокупный бюджет FMCG-гиганта на оба канала по итогам 2017 года составляет 4,3 млрд рублей. На втором месте рейтинга — компания Procter & Gamble с бюджетом в 4,1 млрд рублей. На третьем месте — Nestle с бюджетом 4 млрд рублей.

В рейтинге ТОП-30 крупнейших рекламодателей России, подготовленном аналитиками Sostav, Pepsi Co находится на первом месте как на ТВ, так и по всем медиа. Procter & Gamble — на третьем месте среди ТВ-рекламодателей и на четвертом в общем рейтинге. Nestle — четвертая по объему бюджетов на телерекламу и пятом на все медиа.

Как считался рейтинг

ТВ-рейтинг создавался на основе данных мониторинга рекламы Mediascope и рейтингов по закупочным аудиториям каналов (GRP 30 — единица продажи на рынке ТВ-рекламы). При составлении рейтинга учитывалось размещение в сетевых, орбитальных и региональных рекламных блоках. По всем рекламодателям учитывалось распределение рейтингов по каналам, месяцам и тайм-слотам (прайм и не прайм). Далее все рекламодатели разделялись по группам, в зависимости от объемов закупки, и для каждой группы определялась средняя стоимость рейтинга (экспертная оценка агентства Havas Media).

Рейтинг Digital OLV составлялся на основе данных AdReal (в показах) — совместного проекта рекламной группы АДВ и компании Gemius по мониторингу интернет-рекламы. В оценке учитывались только размещения видеорекламы in-stream на desktop. Затем по комбинации плеера/сетки определялось, к какому селлеру относилось определенное размещение. Кроме этого, производился контроль по

креативам и сайтам: относилось ли размещение к OLV или in-banner video. Далее в зависимости от категории рекламодателя применялся показатель СРМ (цена за тысячу показов) по каждому селлеру. Рекламодатели делились на три категории, от крупных к малым: чем крупнее рекламодатель, тем ниже для него СРМ.

Видеореклама не достигла потолка

На ТВ по-прежнему уходит большой объем рекламных денег, однако затраты на онлайн-видео (OLV, in-stream, desktop) у крупных рекламодателей уже превышают 5% от всего бюджета, а с учетом размещений в мобильном сегменте (OLV, in-stream, mobile) — 10%, подсчитали аналитики Havas Media.

Фарма остается одной из самых быстрорастущих товарных категорий на рынке онлайн-видео (OLV, desktop): бюджеты ТОП-30 рекламодателей выросли на 47% в 2017 году. Доля фармы в ТОП-30 рекламодателей в онлайн-видео (OLV, desktop) увеличилась с 14% в 2016 году до 18% в 2017 году, поясняют в Havas Media. У рынка видеорекламы сохраняется высокий потенциал для роста. При этом основной его источник — бюджеты рекламодателей за пределами ТОП-30. Еще одним стимулом увеличения доли OLV в общем видеомиксе (ТВ+онлайн-видео) становится использование данных — они позволяют сделать охват максимально целевым, говорят эксперты.

«Данные по посетителям торговых точек и покупателям, всей категории бренда и смежным категориям, лояльным покупателям и приверженцам брендов-конкурентов — все это существенно повышает адресность медиа. Так, флагманский продукт АДВ Aizek позволяет таргетировать видео — как OLV так и ТВ — не по принятым на рынке социально-демографическим характеристикам, а по потребительским предпочтениям — тестовые кампании показывают увеличение эффективности таргетинга и рекламных вложений примерно на 10%. Возможность оценить ROI — явное преимущество OLV перед оффлайн-видеоканалами. А для рекламодателей, не имеющих собственных каналов продаж, это еще и сильный пункт диалога с ритейлерами — появляется возможность измерить и подтвердить влияние рекламных инвестиций бренда на трафик и покупку в магазине», — рассказывают аналитики Havas Media.

Переломный год для видеорекламы

Просмотры онлайн-видео с мобильных устройств дают еще один толчок к ускорению рынка видеорекламы. По объему аудитории мобильное видео в России уже опередило десктопное (это произошло в сентябре 2017 года, по данным Mediascope, на которые ссылается селлер интернет-рекламы GPMD), но по рекламным бюджетам пока заметно отстает.

На мобильную видеорекламу в 2017 году пришлось, по оценке GPMD, лишь 20% от общего объема затрат на онлайн-видео. GPMD прогнозирует, что в 2018 году доля мобильной видеорекламы существенно вырастет — до 30−40% от всех затрат на видеорекламу в Рунете. При этом в денежном выражении мобильный сегмент может показать фантастические темпы роста, от 87% до 150%, увеличившись более чем в два раза и достигнув 3−4 млрд рублей.