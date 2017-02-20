Он заблокировал Pornolab и Brazzers в России



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Жителя Тольятти Руслана Охлопкова можно считать одним из самых активных борцов с порнографией в российском интернете. Именно благодаря его заявлениям были заблокированы Pornolab и Brazzers, сообщество MDK и еще почти сотня менее популярных сайтов и сообществ “ВКонтакте”, выяснила “Медуза”.

Руслан Охлопков активно занялся общественной деятельностью в 2015 году, в первую очередь, начал обращаться в госорганы с требованиями запретить сайты в интернете, а также развлекательные мероприятия.

Часть обращений Руслана Охлопкова в госорганы выложена на сайте общественного движения “Политическая практика”. Там можно найти более 40 сканов писем с требованиями наложить самые разнообразные запреты. Так, по мнению автора обращений, за пропаганду проституции в СМИ необходимо запретить журналы Cosmopolitan, Vogue и Maxim. Под запрет также, по мнению активиста, должны попасть телешоу “Камеди клаб”, “Дом-2” и “Уральские пельмени” за пропаганду пошлости и распущенности и отказа от почитания семейных ценностей, а также куклы “Барби” и клипы певиц Бьянка и Дженнифер Лопес, которые якобы “угрожают национальной безопасности РФ”.