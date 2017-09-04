Сообщения пользователей социальных сетей иногда содержат больше смайликов, чем слов. Теперь за них пользователи микроблога Твиттер могут получить забавные рекламные ролики от крупнейшей автокорпорации Toyota.
В прошлом году Твиттер предоставил возможность рекламодателям управлять рекламой людей, которые недавно добавляли в свои твиты эмоджи. Toyota подготовила большое количество видеороликов с участием водителей автомобилей данной марки с эмоджи на месте голов. Например, человеку, который в последнее время добавлял в свой твит радостный смайлик, скорее всего, может быть предложено это видео:
В случае, если пользователь использовал более спокойную эмоджи, ему будет предложено другое видео: