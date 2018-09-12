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ТНТ придумал, как заSHAZAMить танцы и своих зрителей

Екатерина Назаренкова 12.09.2018 в 10:30

Промокампания приурочена к запуску нового сезона шоу «ТАНЦЫ»

ТНТ продолжает эксперименты в продвижении продуктов телеканала. В феврале ТНТ впервые в России применил в outdoor уникальный формат Shazam Visual Recognition, сделав свою «наружку» интерактивной. От идеи использования Shazam в своих промо канал до сих пор не отказывается. Теперь с помощью Shazam Visual Recognition ТНТ впервые разработал макет, позволяющий любому желающему почувствовать, что такое технология дополненной реальности.

Если можно «зашазамить» песни, значит, можно и танцы. Механика проста: печатные рекламные имиджи с изображением участников шоу «ТАНЦЫ» или нанесенные на поверхность граффити снабжены логотипом SHAZAM и активируются при помощи одноименного приложения, работая по принципу QR-кода.

Достаточно отсканировать лого, и в течение 30 секунд танцовщик, изображенный на макете, начнет двигаться под музыку. Каждый легко сможет присоединиться к изображению, записать видео при помощи одного из приложений с функцией видео-скриншот и поделиться им в сети.

Пока таких сити-бордов и граффити только 13, но в дальнейшем планируется внедрять подобные форматы на более масштабной основе.

Рубен Оганесян, заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу ТНТ:

Нам нравится сама мысль, что можно заSHAZAMить не только песню, но и танец, увидеть его, почувствовать, потрогать. Я за любые подобные инновации. Пока мы это опробовали не в промышленных масштабах, поняли, что все получилось и будем дальше работать над подобными форматами в более массовом порядке.

ТНТ
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