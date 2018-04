Минуточку внимания! Мы представляем первую инстаграм-игру, где ты сможешь почувствовать себя настоящим полицейским с Рублевки. Твоя задача: найти виновного и восстановить порядок в городе! ? ?Жми на кнопку "НАЧАТЬ ИГРУ", нажимай на отметку и переходи дальше. Проходи инстаграм-квест, пришли в комментариях предполагаемого преступника, объясни свою логику и у тебя появится шанс выиграть мерч от твоего любимого телеканала. А сразу же после включаем заключительную серию #ПолицейскийсРублевки в 22:00 на #ТНТ. Погнали ?

A post shared by Телеканал ТНТ (@tnt_online) on Apr 26, 2018 at 11:20am PDT