Задача зрителей: найти виновного и восстановить порядок в городе, не выходя из Instagram

Креативное промоутирование контента — фишка ТНТ. Уже не в первый раз их механики «взрывают танцпол» на Sostav. Вчера вечером в рамках продвижения сериала «Полицейский с Рублевки», в аккаунте канала появилась возможность сыграть в инстаграм-игру.

В игре каждый подписчик может почувствовать себя настоящим полицейским с Рублевки. Главная задача: найти виновного и восстановить порядок в городе!

Механика

Как это выглядит: в основном профиле в Instagram команда маркетинга ТНТ разместила пост — картинку, которая является началом квеста. На ней есть «метка» -тег, нажав на которую, игрок продвигается по сюжету. Технически осуществляется переход на отдельно созданный аккаунт, который содержит в себе определенную ситуацию, подсказку или диалог — элемент большого квеста.

Все созданные страницы связаны с собой определенным образом, чтобы игрок мог продвигаться по сюжетной линии. В каждом следующем аккаунте имеются подсказки, благодаря которым «полицейский» может пройти в следующий этап и сопоставив улики вычислить преступника.

Пройдя квест зритель пишет в комментариях имя предполагаемого преступника, аргументируя свое решение и получает шанс выиграть мерч от телеканала.

Результаты

Меньше чем за сутки акция охватила 2.000.000 человек. Участие приняли — 105 550 подписчиков, 25 000 из них прошли квест до конца.

Было загружено более 320 имиджей. Создано огромное кол-во аккаунтов для реализации механики этого квеста — точную цифру канал не сообщил, чтобы не раскрывать интригу для подписчиков.

Команда маркетинга ТНТ: Телеканал ТНТ продолжает инновации в диджитал. Третий сезон сериала «Полицейский с Рублевки» порвал всех, показав безумно высокие рейтинги. Благодаря сериалу был придуман целый ряд интересных решений в маркетинге. Одно из них — инстаграм-игра, стартовавшая вчера вечером, — сегодня уже пользуется в сети огромным интересом. Вся игра сделана in house силами департамента маркетинга ТНТ.

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По данным Mediascope эфирная доля ТНТ в слоте «Полицейского с Рублевки» составила 19,9% среди телезрителей России в возрасте от 14 до 44 лет. Безоговорочное первое место в слоте с понедельника по четверг с 22.00 до 23.00.