Телеканал ТНТ обновит логотип, фирменный промостиль и айдентику

Как уточняет команда маркетинга телеканала, изменения не будут революционными.

Рестайлинг коснется визуальной стилистики в эфире и digital и самого логотипа.

На телеканале назвали обновления «естественной эволюцией», в рамках которой произойдут небольшие изменения, при этом сохранятся преемственность и узнаваемость бренда-лидера.

Благодаря обновлению, логотип канала, айдентика и промостиль станут чуть более молодежными, сохранив при этом свою уникальность, комфортную для лояльных зрителей, которые смотрят канал уже много лет.

Логотип

Радикальных изменений в логотипе не планируется. Канал сохранил сильные стороны лого, изменив его не только с эстетической точки зрения, но и с целью повышения его эффективности в диджитал.

Сохранятся три основных цвета канала — рубиновый, золотой и сапфировый — и, безусловно, уникальная форма «кубов ТНТ» с небольшой корректировкой.

С момента последнего рестайлинга ТНТ в 2011 году российская и зарубежная медиасферы претерпели серьезные изменения: сегодня ТВ и диджитал переплетаются все больше и больше.

Новый лого на основных цветах телеканала:

fs disable

Обновленный логотип задает тон всему эфирному оформлению: от промостиля до айдентики. Все это поспособствует созданию более сильной связи между брендом, контентом и зрителями.

Артур Джанибекян, руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и генеральный директор ТНТ Телеканал ТНТ — мощный бренд с огромной армией лояльных зрителей, безусловный лидер по молодежи по абсолютно всем аудиторным показателям, поэтому в слишком резких изменениях или революционных переворотах ТНТ не нуждается. Но какой бы выигрышной не была визуализация стиля, рано или поздно она требует естественного обновления. И наши исследования это четко показывают. Пришло время немного меняться, чтобы и дальше создавать тренды, следовать им и соответствовать статусу бренда. Сегодня мы делаем первый шаг. Рестайлингом занимается наша маркетинговая команда, все делается in house, что позволяет нам не зависеть от внешних подрядчиков, спокойно развивать наш визуальный стиль в ежедневном режиме. Что мы и будем делать.

Айдентика и фирменный промостиль

Как пояснили в дирекции маркетинга ТНТ, изменения коснутся не только лого, но и стилистики ID — специальных флагманских роликов канала, в которых уже много лет снимаются звезды ТНТ.

Наряду с уже имеющимися привычными зрителям текстовыми шутками появится несколько новых форм, например, серия роликов «армия ТНТ» — в которой появляются сразу все звёзды канала.

Всего снято более 200 разных коротких роликов со звёздами, которые будут добавляться каждую неделю.

Постепенно будет меняться фирменный промостиль канала и сервисная навигационная графика.

Фоны, работа над которыми продолжается и сейчас, станут однотонными в цветах логотипа, но при этом в них сохранится глубина пространства.

В оформлении промостиля будет обновляться «механика» подачи информации и логика построения пэкшотов.

На digital-ресурсах канала в ближайшее время изменения коснутся логотипов, позже — графических элементов, до конца лета постепеннообновится сайт телеканала.

Фара Кучкаров, директор по стратегии Depot WPF Безусловно, нет очевидных причин для радикальной смены фирменного стиля ТНТ — канал успешен, стабилен. Поэтому «ювелирные» (точное слово для такого логотипа) изменения как раз то, что нужно — в медийном бизнесе стоять на месте нельзя, надо постоянно давать новый импульс визуальному языку, догонять быстротечные тренды и т. п. Такие изменения, как правило, не должны раздражать лояльных зрителей и не должны быть сильно заметными для нелояльных. На мой взгляд, такое осмысление «кубиков» хороший ход. Предыдущие буквы были сложные, с узором, да и природа их была не очень понятной. Если присмотреться к деталям старого логотипа, то это похоже на «олдскульное» украшение, где камни были первичны, а буквы их обрамляли, были там как бы «случайно». Все это напоминало больше 3D иллюстрацию, а не логотип. Теперь же, это больше похоже именно на значок, он ровный, аккуратный, сделали такие приятные скосы, края, как у правильных гаджетов, сами буквы стали внятными, в некоторых заставках появился функционал, и вместо камней мы там видим подыгрывание сюжету заставки, что хорошо (не помню, было ли так раньше), да и в целом стиль упростился. Это все очень in-line с новыми требованиями ко всем стилям — делать их более релевантными для «диджитал» и особенно mobile миров (метро-дизайн, флэт-дизайн и вот это вот все). Мне, как лояльному потребителю продуктов ТНТ, это безусловно нравится. Как брендинговому стратегу, мне кажется, что работа грамотная, своевременная, соответствует трендам, авторы бережно отнеслись к наследию и «здоровью» бренда, освежили его без «резких движений». В целом, я люблю такие редизайны, которые можно себе объяснить в практическом и функциональном плане. Короче говоря, я «почувствовал вашу любовь», теперь уже не на словах, а в фирменном стиле.

Михаил Губергриц, создатель и творческий директор в LINII Group Я не большой поклонник ТНТ, явно не ЦА, да и телевизор практически не смотрю, поэтому могу оценить работу только как дизайнер, с точки зрения функциональности. Стало намного чище, это видно по уменьшенной картинке, которую чаще всего мы и видим в углу экрана. К предыдущему логотипу у меня как раз было много претензий в этой части. В этом плане проведена хорошая «работа над ошибками». Логотип получил больше возможностей в плане анимации, что также несомненный плюс. Цветовая гамма: рубиновый цвет стал «гореть» сильнее — это плюс. Но при этом по цветовой гамме, более яркий оттенок желтого, на мой взгляд, работал лучше, сейчас оттенок стал бронзовым, «дорогим», но менее контрастным. Типографика: в части информационных надписей стало чище, аккуратнее. Общее впечатление: стало «дороже», чуть взрослее. Более читаемо и интереснее с точки зрения анимации. Логотип и фирменные кубы по-прежнему узнаваемы и цепляют взгляд.