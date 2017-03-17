Телеканал организовал факультативный курс лекций для студентов одного из старейших вузов страны

Факультет журналистики МГУ и телеканал “Пятница!”, входящий в холдинг “Газпром-медиа”, достигли договоренности о продолжительном сотрудничестве, в рамках которого уже сегодня начала работу “Студия Пятницы!” - факультативный курс лекций для студентов одного из старейших и крупнейших вузов страны.

Курс рассчитан на семь учебных месяцев, время летней практики и каникулы, занятия будут проходить в здании журфака МГУ. Одним из преподавателей станет в прошлом выпускник журфака, генеральный директор “Пятницы!” Николай Картозия. Он поделится со студентами опытом создания развлекательного телевидения. В ходе обучения студенты смогут разобрать реальные кейсы и прослушать лекции руководящего состава телеканала, а так же посетить семинары ведущих самых рейтинговых проектов “Пятницы!”.

Набор в студию открылся 20 февраля 2017 года и осуществлялся на конкурсной основе. Соискателям было необходимо пройти три отборочных тура, которые включали эссе, творческое задание и очное собеседование с представителями канала. Принять участие в отборе могли студенты журфака МГУ всех форм обучения, вне зависимости от курса. В общей сложности в конкурсе приняли участие 150 человек, а к обучению в Студии приступили лишь 30 из них.

“В последние годы факультет журналистики уделяет большое внимание взаимодействию с работодателями. Конечно, навыки настоящих профессионалов формируются не только и не столько в процессе лекционно-семина рских занятий, сколько в рамках практики, творческих студий и мастерских, которые проводят на факультете представители медиаиндустрии. Мы работаем для того, чтобы наши студенты освоили инструментарий одного из самых успешных телеканалов и сформировали себя как профессионалы уже на университетской скамье”, - прокомментировал а запуск проекта декан журфака МГУ Елена Вартанова.