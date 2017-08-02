Кредитная организация проанализировала данные Банка России и сделала выводы

Российский рынок кредитных карт продолжил умеренно расти во втором квартале 2017 года. Этот рост, как и в первом квартале, обеспечили Сбербанк и Тинькофф банк, сообщает исследование Тинькофф банка, основанное на данных Банка России.

По данным исследования, к 1 июля 2017 г. объем рынка кредитных карт достиг максимального значения с начала 2016 г. и составил 1 044 млрд руб. В первом квартале рынок вырос на 22,6 млрд руб., во втором — на 22,8 млрд руб. Наибольший месячный рост был отмечен в мае, он составил 16,9 млрд руб.

При этом портфель кредитных карт Сбербанка за первое полугодие увеличился на 33,8 млрд рублей - до 461,5 млрд рублей, Тинькофф банка - на 15,4 млрд рублей, составив на 1 июля 2017 года 117,9 млрд рублей. Однако за счет сокращения портфелей других банков совокупный рост рынка за этот период составил 45,4 млрд рублей. Наибольшее сокращение наблюдается у банков «Русский стандарт», ОТП Банка и Кредит Европа банка.

Таким образом, на 1 июля доли трех крупнейших банков на рынке кредитных карт выглядели следующим образом: Сбербанк - 44,2%, Тинькофф банк - 11,3%, ВТБ 24 - 7,8%.

«Первая половина 2017 г. не принесла сюрпризов на рынке кредитных карт. Основной тенденцией первого полугодия стал умеренный рост, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится во втором полугодии 2017 г. Что касается нашего бизнеса, мы продолжаем работать над обеспечением органического роста портфеля при жестком контроле за рисками. В результате в первом полугодии 2017 г. портфель Тинькофф Банка достиг 118 млрд руб., доля на рынке кредитных карт выросла на 0,5 п.п. и составила 11,3%», - сообщает Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка.