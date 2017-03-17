Первые банкоматы банка появятся в крупных российских городах



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“Тинькофф банк” начнет устанавливать собственные банкоматы в крупных городах в текущем году, сообщает РБК со ссылкой на заявление основателя банка Олега Тинькова. При этом Олег Тиньков отказался назвать точное число банкоматов, которые планируется установить, пояснив, что пока их установка будет вестись в тестовом режиме, а темпы наращивания сети могут меняться.

“Своя банкоматная сеть будет в больших городах. Мы понимаем, где наши клиенты находятся, где они снимают деньги, и там будут стоять наши банкоматы,” - рассказал основатель банка.

Впервые Тиньков рассказал о желании “Тинькофф банка” открыть свою банкоматную сеть в октябре 2016 года, объяснив эту необходимость тем, что отсутствие собственных банкоматов доставляет неудобства многим клиентам.

Примерно в то же время Сбербанк заявил, что напротив хочет отказаться от 10% банкоматов, сократив их количество с 80 до 72 тысяч штук.