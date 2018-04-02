Кампания продвигает кредиты и кредитные карты «Тинькофф Банка»

Новая весенняя рекламная кампания «Тинькофф Банка» вышла на экраны. Ее запуск производился в два этапа: первые видео были выпущены в марте, а 1 апреля на ТВ появились еще четыре новых ролика.

Креативный тендер «Тинькофф Банка» на продвижение двух продуктов компании — кредитная карта и возможность взять кредит наличными — выиграло молодое агентство полного цикла Pinpai, основанное в конце 2017 года.

Агентство специализируется на работе с китайскими брендами, выходящими на российский рынок, но также имеет ряд российских партнеров.



В коллаборации с «Тинькофф Банком» команда агентства запустила серию роликов с телеведущим и шоуменом Дмитрием Хрусталёвым.

Мартовские рекламные видео из кампании обращали внимание зрителей на кредитную карту «Тинькофф Платинум».

«Тактическая рекламная кампания с Дмитрием Хрусталёвым направлена на быстрый результат по привлечению клиентов банка. Мы даем возможность воспользоваться уникальным предложением, которое ограничено по времени. В прошлый раз, когда у нас была подобная акция, мы получили шквал заявок от новых клиентов на телефон горячей линии банка. Теперь мы сделали акцент на сайте и уже видим внушительный поток желающих оформить нашу карту Тинькофф Платинум», — рассказывает медиадиректор «Тинькофф Банка» Михаил Горбунцов.

С 1 апреля в рамках кампании зрители узнали о возможности взять кредит наличными.

«Это были очень веселые съемки очень серьезных продуктов. Всегда хорошо, когда снимаешь известного и интересного человека, который нравится нашей аудитории. Митя легко входит в любую роль, сплошное удовольствие», — добавляет управляющий партнер коммуникационного агентства Pinpai Екатерина Красулина:

Ролик с анонсом карты, которая появляется на сцене в лучах софитов, озвучен другим шоуменом Александром Гудковым.

Состав творческой группы:

«Тинькофф Банк» (клиент)

Медиадиректор — Михаил Горбунцов

Pinpai (агентство)

Управляющий партнёр и креативный директор — Екатерина Красулина

Производство — Park Production

Режиссер — Илья Аксенов

Оператор — Ян Ясинский

Продюсер — Мария Якушина

Постпродакшн менеджер — Надежда Назарова