Дизайнеры оставили пламя и добавили градиент

Популярный дейтинговый сервис обновил фирменный стиль и логотип. Tinder уже давно ассоциируется с силуэтом пламени, изображенным на иконке мобильного приложения. Старый логотип представлял собой надпись Tinder. Теперь дизайнеры решили оставить только пламя и добавить на него легкий градиент.

Tinder был основан в 2012 году и быстро стал одним из самых популярных стартапов в сфере мобильных приложений. Простая и удобная механика сервиса завоевала популярность у пользователей со всего мира. Вместо огромной анкеты всего несколько фотографий и краткое описание. А начать общение можно, только если оба пользователя понравились друг другу.

Старый логотип - надпись tinder с маленьким огоньком над буквой «i». Огонь также был изображен на иконке мобильного приложения. Очень скоро пользователи привыкли, что пламя – это Tinder. Изящный и простой знак ни с чем не перепутаешь.

Логотип: до и после

Дизайнеры бренда решили усилить акцент на пламени и обновили логотип сервиса. Остался только огонь с легким градиентом и розового к оранжевому. Он также стал немного округлее и тяжелее.

Иконки приложения: до и после