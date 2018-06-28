Режиссёр планирует развивать формат десктоп-кино, созданный им самим

Комментируя перспективы развития киноиндустрии, известный российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов заявил, что планирует развивать и популяризировать собственную инновацию — sсreenlife или десктоп-кино, которое разворачивается исключительно на экране компьютера, сообщает ТАСС.

Первым фильмом, снятым в этом жанре, была получившая достаточно высокие оценки картина «Убрать из друзей». Вслед за ней вышло еще несколько фильмов: «Профайл», «Поиск», «Убрать из друзей 2» и «Днюха». Главная их особенность заключается в том, что все основные действия фильмов разворачиваются на мониторе компьютера, съемка идет через призму социальных сетей, видеозвонков и других средств связи.

«Sсreenlife — очень важный язык и, как мне кажется, культурное явление, потому что мы все живем в эпоху, когда активно осваивается новое пространство. Много веков назад европейцы осваивали Америку, русские — Сибирь, а сегодня мы все вместе осваиваем интернет», — отметил режиссер.

По мнению Бекмамбетова, исследование нового пространства, попытки его понять в итоге помогут человеку избавиться от страха перед новыми технологиями. Картины, снятые в жанре sсreenlife помогут принять и понять изменения.

«Сейчас мы находимся в самом начале этого пути вхождения в мир новой реальности, где значительная часть самых важных событий жизни происходит на экранах наших компьютеров и телефонов, и лишь первое поколение учится жить в этом мире. Мы влюбляемся, ссоримся, совершаем важные моральные выборы онлайн, но пока это не зафиксировано литературой, кино, и, соответственно, сейчас это самое актуальное. Ведь именно удивительный этап покорения интернета объединяет все народы и страны», — добавил он.