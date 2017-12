В номинации победили активисты объединения The Silence Breakers, ставшие авторами глобального флешмоба #metoo

Журнал Time назвал «Человеком года» в 2017 году женщин, основавших движение #metoo против сексуального насилия. Среди них - актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер, рассказавшие всему миру о сексуальных домогательствах.

Активисты объединения The Silence Breakers запустили глобальное движение #metoo после того, как газета The New York Times опубликовала статью с обвинениями в домогательствах в адрес кинопродюсера Харви Вайнштейна. «Это стало началом движения. Пора платить по счетам. Движение началось как любое другое - с индивидуального проявления мужества», - сообщает Time. По данным издания, хештег стал популярным по крайней мере в 85 странах по всему миру.

Второе место в списке Time занял президент США Дональд Трамп, который был «человеком года» в 2016-м, а третье — председатель КНР Си Цзиньпин. В шорт-лист претендентов на это звание также вошли: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, американский спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «российского вмешательства», игрок в американский футбол Колин Каперник, который в 2016 году отказался стоять во время исполнения гимна США, глава Amazon Джефф Безос и другие.