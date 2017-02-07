Главред российского телеканала Маграрита Симоньян обвинила издание в запугивании британских компаний



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Издание The Sunday Times опубликовало статью, в которой сообщило о том, что британские рекламодатели отказываются от сотрудничества с российским телеканалом RT из-за распространения им "пропаганды и фейковых новостей" в интересах президента РФ Владимира Путина.

Газета ссылается на слова главы парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиана Коллинса, призвавший британские компании отозвать свои ролики с телеканалов, "которые распространяют фейковые новости с целью посеять страх и внести смятение" и якобы бойкотировать именно RT.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян обвинила The Sunday Times в некорректной интерпретации слов британского политика из-за чего несколько рекламодателей прекратили сотрудничество с каналом сразу после выхода заметки. "Сейлз-хаус, через который рекламодатели размещают рекламу на RT UK, сообщил нам, что сразу несколько компаний решили порвать с RT после звонка The Sunday Times", - рассказала Симоньян.

В своём комментарии для RT Коллинс заявил, что его слова "имели общий характер и относились к любому телеканалу и веб-сайту, который публикует или транслирует фейковые новости". Парламентарий утверждает, что не называл никаких конкретных медиа в своих высказываниях.

Среди рекламодателей, которые покинули российский телеканал, британское издание называет страховую компанию Direct Line, букмекерскую контору Coral, косметическую компанию Max Factor, а также производители лекарственных препаратов Gaviscon и Strepsils, и бытовой химии Vanish.

По данным Sunday Times, на RT UK размещают рекламу 180 британских и международных компаний. Ежегодно на их продвижении канал зарабатывает более 1,5 млн фунтов.