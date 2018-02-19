Чистая прибыль компании упала на 80%

The Coca-Cola Company отчиталась за 2017 год. Чистая выручка компании сократилась на 20% в четвертом квартале (7,5 млрд долларов) и на 15% по итогам года (35,4 млрд долларов). С учетом структурных изменений доходы снизились на 26% и 17% соответственно, зато органический рост выручки составил 6% в IV квартале и 3% за год.

Под изменениями подразумевается реструктуризация бизнеса по розливу. В Китае он был передан локальным партнерам, в Африке и Японии производители тары слились в одно предприятие, на африканском континенте готовится также передача франшизы.

Чистый убыток компании в IV квартале составил 2,7 млрд долларов против прибыли 547 млн долларов годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2017 года упала на 80% по сравнению и составила 1,25 млрд долларов. Глава компании Джеймс Квинси заявил, что «доволен достижениями и результатами 2017 года».

На финансовые результаты негативно повлияла налоговая реформа в США. Компании пришлось произвести единовременную выплату в четвертом квартале в размере 3,6 млрд долларов. The Coca-Cola Company рассчитывает, что в 2018 году в результате реформы ставка налога на прибыль для нее уменьшится до 21% с 26%. По итогам 2018 года производитель ожидает органический рост выручки на уровне 4%.