Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций



Владимир Ступников

Sostav.ru и агентство iMARS продолжают мониторинг самых интересных тендеров на коммуникационные услуги, проводимые для российских компаний и органов государственной власти. Несмотря на то, что нынешняя неделя – последняя в текущем году, предновогоднее настроение никак не сказывается на проведении закупок российских компаний. Мы выделили наиболее интересные и заметные, на наш взгляд, конкурсы завершающейся недели.

Открывает рейтинг относительно небольшой тендер Театра оперетты на оказание услуг по изготовлению, монтажу, демонтажу и размещению наружной рекламы в виде плакатов на рекламных щитах 3.0 м х 6.0 м, 3.7 м х 2.7 м. При довольно низкой стартовой цене в 5,25 млн. руб. победителю необходимо разместить не менее 80 плакатов в самых разных округах столицы. Период размещения – с 01 апреля 2017 г. по 30 июня 2017 г. В закупочной документации отдельно указано, что источником финансирования являются внебюджетные средства.

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На втором месте размесился конкурс банка «ВТБ24» на информационное и маркетинговое сопровождение бонусной программы «Коллекция». Несмотря на стартовую стоимость контракта, которая составляет 12 млн. руб., закупка проводится у единственного источника, которым выступает ООО «Программа «Коллекция»».

В документах конкурса размена минимальная информация: извещение о проведении конкурса и договор. При этом какого-либо технического задания в документации не представлено; присутствует только краткое описание выполняемых работ, а также информация о программе «Коллекция».

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Лидером еженедельного рейтинга становится закупка «Сбербанка» по коммуникационному сопровождению международной деятельности. Стартовая стоимость контракта составляет 24,3 млн. руб. В перечень работ входит разработка международной коммуникационной стратегии Сбербанка, коммуникационное сопровождение международной деятельности банка и взаимодействие с международными СМИ.

Одним из обязательных требований является готовность выделить не менее 2 квалифицированных менеджеров в российском офисе и не менее 2 квалифицированных менеджеров в лондонском офисе для ведения проекта. В конкурсной документации указано, что участники закупки должны иметь собственные офисы в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. К заявке на участие в закупке необходимо приложить разработанное предложение по основным составляющим международного позиционирования Сбербанка с проработкой деталей по основным направлениям деятельности.

Претендент должен обладать не менее чем 5-летним опытом работы на рынке PR, работать с клиентами из числа крупнейших компаний России (рейтинг «Эксперт-400» за 2012 г., Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2012 года, места 1-20) в течение 2013 года – не менее 2-х клиентов, опыт PR-сопровождения компаний из списка FTSE 100.

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