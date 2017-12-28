Финансовые и аудиторные результаты канал представил в формате анимированной видеопрезентации

В преддверии Нового года 2018 телеканал «Пятница!» делится итогами уходящего 2017-ого в креативной манере. Сравнивая себя с быстрой и эффективной пиратской шхуной, первой достигающей Остров Сокровищ, а генерального директора Николая Картозию – с капитаном, канал рассказывает о своих достижениях и успехах в 2017 году, а также поздравляет своих зрителей и коллег с наступающим 2018.

В видеопрезентации «Пятница!» перечислила самые яркие события, произошедшие с ней за последние двенадцать месяцев. Телеканалу удалось привлечь еще больше дорогих спонсорских денег: их доля в рекламных доходах составила 18%. Графически показан и существенный рост доли «Пятницы!» из года в год: за 2017-ый рост составил 10% в сравнении с прошлым 2016-ым, а с 2014-ым – на 45%.

Еще одно достижение - успешные премьерные проекты «Пацанки 2», «Секретный миллионер», «На ножах», «Орел и Решка. Рай и Ад» и другие, которые в праймовой линейке прошли существенно выше средней доли канала.

Кроме того, «Пятница!» рассказала о полученных премиях и наградах. В 2017 году генеральный директор канала Николай Картозия стал лауреатом премии «Медиа-менеджер России-2017» и премии Правительства РФ в области СМИ за новые творческие форматы телевидения. Канал завоевал «Золотого Орфея» премии ТЭФИ за реалити-шоу «Пацанки», золото и серебро Promax BDA Asia за промо-ролик «Пацанки 2» и промо-ролик к показу фильма «Волк с Уолл-стрит» соответственно, а также серебряную награду международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна Promax BDA Global Excellence Awards 2017 за промо реалити «Секретный миллионер».

Также проекты телеканала были отмечены наградами премий «Food Show Awards 2017» и «Лучшие социальные проекты России».

«Пятница!» от души благодарит зрителей и приглашает оставаться с ней в Новом году – будет еще интересней!