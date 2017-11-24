Розыгрыш скидок и спецпредложений пройдет в закрытом аккаунте Telegram

В «Черную пятницу» телеканал «Пятница!» проведёт распродажу рекламного инвентаря. Рекламные агентства получат возможность значительно улучшить свои условия на размещение 2018 года по спонсорским сделкам на телеканале, сообщается в пресс-релизе компании.

Розыгрыш спецпредложений пройдет в закрытом аккаунте Telegram. Прежде всего речь идет о дополнительных скидках разной величины. Также будут разыграны поощрительные призы — например, бутылка со $100 и автографами ведущих передачи «Орел и Решка».

«По статистике, около 20% всех розничных продаж в США совершается в период между «черной пятницей» и Рождеством. В России в этот же период распределяется 70% рекламных бюджетов на ТВ. Мы сложили эти два события, и поняли, что до нас никто не догадался помочь нашим любимым рекламодателям закрыть свои сделки быстрее и на самых выгодных условиях», - отметила Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа»

«Телеканал Пятница! уже в лидерах рынка по объёму спонсорства относительно прямой рекламы. И спрос на него постоянно растет, за счет клиентоориентированного подхода, нестандартных решений и максимально безопасной имиджевой территории для рекламных кампаний брендов. А в непростой период планирования и стратегий на 2018 год, мы решили предоставить агентствам дополнительный инструмент для оптимизации эффективности рекламных кампаний. Уверены, что это оценят не только наши партнеры, но и коллеги на других телеканалах)»,- сообщила Каролина Соколова, руководитель отдела продаж и сейлз-маркетинга ««ГПМ Развлекательное телевидение».