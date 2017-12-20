Доля спонсорства составит по итогам года 18%

Выручка телеканала «Пятница», входящего в «Газпром-медиа», за первые девять месяцев этого года выросла на 21%, а по итогам 2017 года ее рост ожидается на уровне 24%, что вдвое опережает общерыночные темпы. Кроме того, телеканал обновил свой рекорд по доле выручки, привлеченной за счет спонсорских размещений,— она достигла 18%, рассказал «Коммерсанту» гендиректор канала Николай Картозия.

Выручка увеличивалась за счет роста аудитории и доходов от спонсорских размещений. По данным Mediascope, в 2016 году средняя доля «Пятницы» составила 2,9% среди россиян 14–44 лет (по этой аудитории продается реклама на канале); с января по 15 декабря этого года она составила 3,2%. На 2018 год целевая доля составляет 3,5%, для этого канал увеличивает производство оригинальных телепроектов.

Доля спонсорства составит по итогам года 18%. «Это самый высокий показатель среди эфирных развлекательных каналов»,— сообщает представитель «Газпром-медиа». Год назад спонсорские размещения давали «Пятнице» 17% выручки, что на тот момент было рекордом для телерынка. В 2014 году этот показатель был на уровне 8%, в 2015 году — 16%. Спонсорство — это интеграция рекламы непосредственно в телепрограмму, когда ведущий упоминает название компании или пользуется в эфире ее продукцией. Такое размещение стоит дороже, чем прямая реклама в том же эфире.

По оценке аналитического центра НСК, доля спонсорства у каналов в среднем составляет 9–10%, лидеры по ней — спортивный «Матч ТВ» (также входит в «Газпром-медиа») и детская «Карусель» (принадлежит «Первому каналу» и ВГТРК), «Пятница» на третьем месте. На каналах «СТС Медиа» средняя доля спонсорства составляет 14%.