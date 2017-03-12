Тестирование ведется только в мобильной версии приложения отдельными пользователями



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Telegram начал тестировать звонки. Для этого мессенджер выпустил бета-версию приложения, в которой доступна соответствующая функция, сообщает «Коммерсант». На официальном канале сервиса Telegram была опубликована инструкцию по использованию новой функции. Соединение между пользователями будет защищено шифрованием end-to-end. Пока что тестирование ведется только в мобильной версии приложения отдельными пользователями.

Напомним, в ноябре мессенджер WhatsApp тоже запустил шифруемые звонки и режим видеосвязи. Для совершения звонков можно использовать как фронтальную, так и основную камеру смартфона. Чтобы начать видеозвонок, пользователям нужно будет открыть чат, нажать на значок в виде телефонной трубки, после чего в появившемся меню выбрать видеозвонок.

Стоит отметить, что видеозвонки уже реализованы в большинстве конкурирующих продуктов, включая Skype, FaceTime, Viber, Google Hangouts, LINE и др. Но, в отличие от перечисленных сервисов, WhatsApp не только доступен сразу на трех мобильных платформах, но и работает даже на устаревших версиях iOS и Android.