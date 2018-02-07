Разработчики мессенджера выпустили специальный виджет Telegram Login

Мессенджер Telegram разрешил владельцам сайтов использовать аккаунты мессенджера для авторизации пользователей. Для этого разработчики выпустили специальный виджет Telegram Login.

Для авторизации владелец ресурса должен добавить виджет к себе на сайт. При первой авторизации пользователю потребуется ввести свой номер телефона и полученный код-подтверждение, после этого остальные авторизации будут проходить в два клика. При каждом входе на сайт мессенджер будет присылать пользователю уведомление.

Кроме того, разработчики сайта смогут отсылать сообщения пользователям при помощи специального бота. До этого беседу с ботами мог начинать только пользователь. Сервис может использоваться и для приема платежей от клиентов, отправки важной информации и многого другого. Также в приложении для Android появился новый раздел, в котором указаны все сайты, на которых пользователь регистрировался при помощи Telegram.