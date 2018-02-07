Мессенджер Telegram разрешил владельцам сайтов использовать аккаунты мессенджера для авторизации пользователей. Для этого разработчики выпустили специальный виджет Telegram Login.
Для авторизации владелец ресурса должен добавить виджет к себе на сайт. При первой авторизации пользователю потребуется ввести свой номер телефона и полученный код-подтверждение, после этого остальные авторизации будут проходить в два клика. При каждом входе на сайт мессенджер будет присылать пользователю уведомление.
Кроме того, разработчики сайта смогут отсылать сообщения пользователям при помощи специального бота. До этого беседу с ботами мог начинать только пользователь. Сервис может использоваться и для приема платежей от клиентов, отправки важной информации и многого другого. Также в приложении для Android появился новый раздел, в котором указаны все сайты, на которых пользователь регистрировался при помощи Telegram.