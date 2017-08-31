По оценке экспертов его стоимость может достигать 7 млн рублей



Соцсети

Комик Артур Чапарян, спустя два месяца после запуска Telegram-канала «Бывшая», продал его за 1,2 млн рублей, сообщает vc.ru.

Чапарян запустил Telegram-канал в июне этого года, в нем публиковались выдуманные сообщения от имени бывшей девушки. За первые две недели на него подписались 35 000 человек. Сейчас число подписчиков превышает 75 тысяч. Новый владелец– человек под псевдонимом «Юра Корб», который, по словам Чапаряна, занимается продвижением каналов.

Сам Чапарян объяснил продажу популярного канала тем, что он «устал и выбрал деньги». Комик отметил, что зачастую пропускал выгодные предложения от рекламодателей. Всего в канале было размещено семь рекламных постов, которые принесли Чапаряну менее 1 млн руб.

О дальнейшей судьбе канала Корб сообщил, что контент останется прежним, но он займется более детальной и качественной монетизацией проекта.

По данным «Медиалогии», «Бывшая» стала самым популярным российским каналом в Telegram: в среднем один пост набирал порядка 290 000 просмотров.

Telegram-канал «Кстати!» опубликовал расчёт стоимости каналов, согласно которому «Бывшая» стоит не менее 7 миллионов рублей.