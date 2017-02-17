Телеком-оператор меняет региональную структуру



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«Т2 РТК холдинг» собирается трансформировать региональную структуру, в рамках которой передаст части функционала от региональных офисов к макрорегионам. Кроме того, оператору придется на 10% сократить штат. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник оператора и подтвердил собеседник, знакомый с менеджером оператора.

Tele2 разрабатывает проект новой организационной структуры с октября 2016 года. Реформа предполагает переход от распределенной региональной структуры к федерализованной модели управления с централизацией функционала на уровне головного офиса и макрорегионов. В регионах остаются исполнительные функции и совсем локальные операции - например, работа с дилерами и выезды на объекты.

Основной целью реформ Теlе2 является увеличение эффективности управления издержками. Завершить переход оператор планирует до конца 2017 года.

До сих пор Tele2 оставалась убыточной, указывает издание. Из отчётности «Ростелекома», который владеет 45% компании, следует, что в третьем квартале 2016 года сотовый оператор принёс госпровайдеру 1,3 млрд рублей убытка. Начиная с третьего квартала 2016 года Tele2 перестала раскрывать отчётность. В компании объяснили это решение «жёсткой и фокусной реакцией других участников рынка».