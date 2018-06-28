Мобильный оператор Tele2 Казахстан дополнил свои тарифы безлимитным доступом к YouTube, о чем рассказал в новом ролике.
Видеролик показывает типичного казахстанского «блогера», который публикует выпуски раз в неделю. Однако с появлением безлимитного YouTube от Tele2 он понимает, что этого уже мало — новые видео здесь и сейчас начинают требовать таксист, официант и даже собственная мама.
Видеоролик уже набрал суммарно более 1 млн просмотров в официальных сообществах бренда и популярных Vk и Instagram-пабликах.
Состав творческой группы
Tele2 Казахстан (клиент)
PR директор: Олжас Бибанов
Старший PR специалист: Мадина Турлыбекова
РА Kombinat (креатив)
Креативный директор: Никита Ермолаев
Эккаунт-менеджер: Елена Дмитриева
Sintez Studio (продакшен)
Режиссёр-постановщик: Есипов Алексей (Sintez Smintez)
Оператор-постановщик: Александр Ефимов
Исполнительный продюсер: Наталья Ефимова