Оператор рассказал о преимуществах безлимитного доступа к YouTube

Мобильный оператор Tele2 Казахстан дополнил свои тарифы безлимитным доступом к YouTube, о чем рассказал в новом ролике.

Видеролик показывает типичного казахстанского «блогера», который публикует выпуски раз в неделю. Однако с появлением безлимитного YouTube от Tele2 он понимает, что этого уже мало — новые видео здесь и сейчас начинают требовать таксист, официант и даже собственная мама.

Видеоролик уже набрал суммарно более 1 млн просмотров в официальных сообществах бренда и популярных Vk и Instagram-пабликах.

Состав творческой группы

Tele2 Казахстан (клиент)

PR директор: Олжас Бибанов

Старший PR специалист: Мадина Турлыбекова

РА Kombinat (креатив)

Креативный директор: Никита Ермолаев

Эккаунт-менеджер: Елена Дмитриева

Sintez Studio (продакшен)

Режиссёр-постановщик: Есипов Алексей (Sintez Smintez)

Оператор-постановщик: Александр Ефимов

Исполнительный продюсер: Наталья Ефимова