Агентство подало иск на 3 млн рублей о защите деловой репутации



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Информационное агентство ТАСС подало иск о защите деловой репутации к издательскому дому «Аргументы недели» на сумму 3 млн рублей, сообщает RNS со ссылкой на гендиректора и совладельца ИД «Аргументы недели» Олега Желтова.

«Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, последовавший после публикации в начале ноября статьи «Где оно – “ТАСС уполномочен заявить”?» 3 млн рублей — компенсация, которую потребовало агентство. Мы немного удивлены — почему 3 млн рублей, а не 300 тысяч или не 30 млн рублей», - сообщил Желтов.

В пресс-службе ТАСС подтвердили исковые требования. В агентстве утверждают, что статья содержит ложные сведения и информацию, порочащую деловую репутацию агентства и генерального директора. Как именно определялся размер компенсации, не уточнятся.

«В редакцию издания была направлена претензия, в связи с тем, что на нее не было никой реакции, ТАСС обратился в суд для защиты своих интересов», — сообщил представитель агентства.

В статье речь шла о возможных кадровых перестановках в компании, в частности, о вероятном уходе гендиректора агентства Сергея Михайлова и назначении на этот пост Лилии Омашевой. Однако не уточняется, какая именно информация послужила причиной подачи иска.

В «Аргументах недели» считают, что в публикации нет повода для судебного разбирательства. «Мы получили иск, наши юристы представят нашу позицию в суде. Мы уверены в своей правоте. Мы получили досудебную претензию, что мы должны опровергнуть размещенную информацию, убрать с сайта и заплатить 3 млн рублей, других писем мы не получали. Я считаю, это не повод подачи иска в суд, мы готовы напечатать комментарий ТАСС, если такой поступит», — сказал Желтов.

Он уточнил, что на этапе подготовки материала журналисты не обращались в ТАСС за комментарием, так как формат газеты не предполагает запрос комментария к подобного рода публикациям.