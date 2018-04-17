В начале лета в Москву и в другие города России массово начнут приезжать туристы. А значит, английского языка в июне-июле будет, учитывая его международный статус, очень много.
Этим инсайтом и вдохновилась креативная команда BBDO Moscow.
В новой федеральной рекламной кампании «Тайм ту спик» для бренда Orbit (Mars Inc.) агентство призывает россиян не стесняться говорить по-английски с иностранными туристами, которых этим летом ожидается особенно много.
В ТВ-роликах показаны забавные и трогательные ситуации, когда россияне решаются говорить по-английски, даже зная всего несколько слов.
«Россиян очень волнует, что про них думают за границей, это особенность нашего менталитета. Ну, а иностранные туристы, как правило, считают нас мрачными и угрюмыми. Такой имидж складывается потому, что мы не чувствуем себя уверенно, когда встречаем иностранных гостей, боимся ошибиться и замыкаемся. И дело не в знании языка: „хеллоу“ и „хау ду ю ду“ в России знает каждый. Новая кампания Orbit призывает говорить по-английски, как умеешь — с ошибками и акцентом, чтобы весь мир почувствовал, что Россия — по-настоящему радушная и гостеприимная страна», — подчеркнул Григорий Раковский, BBDO Moscow.
Digital-часть кампании открывается караоке-клипом на мотив песни «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери». Песню на «рунглише» можно спеть на сайте проекта и в пре-роллах по всему интернету.
«Команда проекта креативно подошла к задаче. Яркие образы и ситуации, поданные с хорошим, добрым юмором, привлекают внимание к ключевому сообщению: Orbit добавит уверенности в себе, а, значит, поможет сделать лучшее, на что ты способен», — добавляет Анастасия Петроградская, бренд-менеджер Orbit, компания Wrigley (Mars Inc.).
В рамках кампании также запущен сайт, на котором можно найти пригласительные открытки с гостеприимными фразами на рунглише, разрушающими стереотипы о россиянах.
Состав творческой группы:
Wrigley (Mars Inc.)
Marketing director Gum&Fruity Confections — Анастасия Городничева
Brand activation manager — Анастасия Петроградская
Brand activation manager — Марина Голубкова
Junior brand manager — Татьяна Жуковская
LDP specialist — Юлия Харламова
BBDO Moscow (агентство)
Managing director — Наталья Цыганова
Executive creative director — Алексей Федоров
Copywriters: Григорий Раковский, Полина Пухликова, Ирина Холопова
Art directors: Мария Мирзаметова, Олег Копосов, Андрей Крусанов
Strategic planning director — Наталья Чуич
Senior strategic planner — Ольга Рейнсон
Digital excellence director — Александра Сагалович
Senior producer — Ирина Каневская
Producer — Екатерина Норсоян
Music producer — Дмитрий Рубежов
Art-buyers — Марина Шпонько, Анна Севостьянова
Junior producer — Дмитрий Баландин
Client service director — Елена Воробьева
Senior account manager — Дарья Латченкова
Junior account manager — Виктория Кузьминова
Digital Designer — Анастасия Клименко
TMA-Draft (BTL-агентство)
Senior Account manager — Евгений Заморин
Account manager — Владимир Борисов
Производственная компания «BAZELEVS»
Director — Андрей Першин
Producer — Валерия Бабурина
Производственная компания «Hype»
Director — Леонид Горенштейн
Producer — Станислав Артимови