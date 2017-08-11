Акцент кампании сделан на позитивных моментах в образе жизни покупательниц

Креативное агентство BBDO Moscow совместно с американской биофармацевтической компанией Pfizer разработали кампанию «Что делает тебя женщиной» для бренда «Дифлюкан».

Кампания стартовала в середине июля — одновременно с обновлением дизайна сайта «Дифлюкан» и упаковки препарата против молочницы. Стиль новой упаковки теперь в наименьшей степени напоминает о медицине, делая упор на красоту и элегантность женских образов.

«Каждая женщина — это не просто женщина. Она мама, танцовщица, повар, сестра, модница, жена. И это часть волшебства, которая помогает её индивидуальности расти, — пояснили в BBDO Moscow. — Но правда в том, что у неё только одно тело, которое должно поддерживать её во всем. В ролике мы показываем те роли, в которых выступает активная, самостоятельная женщина. И только в конце ненавязчиво говорим: «Когда приходит время, «Дифлюкан» помогает заботиться о женском здоровье».

Согласно исследованию Ipsos, 60% целевой аудитории, болеющих молочницей чаще двух раз за год, лишь слегка обеспокоены болезнью — они стараются не воспринимать ее как что-то, что мешает течению их активной жизни. «Поэтому мы решили вдохновить этих девушек всегда чувствовать себя женственными — в гармонии со своим телом и разнообразными социальными ролями», — прокомментировали представители Pfizer.

Состав творческой группы:

Клиент: Pfizer

Consumer Lead — Григорий Вощинский

Senior Product Manager (Diflucan) — Анна Белова

Marketing Project-Manager — Яна Беленькая

Креатив: BBDO Moscow

Client Services Director — Юлия Кошкина

Senior Account Manager — Елена Красулина

Strategic Planning Manager — Анастасия Гренкова

Creative Group Head — Габриель Михайлеску

Copywriter — Юлия Соаре, Вероника Ковальчук

Senior Producer — Валерий Горохов

Producer — Екатерина Норсоян

Music Producer — Дмитрий Рубежов

Director — Леонид Горенштейн