Юсуф Алекперов, сын генерального директора нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова занялся производством энергетических напитков, сообщает РБК.
Алекперову принадлежит компания ООО «Экто», которая производит энергетический напиток Plan B со вкусом кофе и «тропик». На заводе «Мегапак», где производится напиток, сообщили, что уже произвели 200 тысяч банок, и планируется увеличение объёмов.
Энергетический напиток продается на автозаправках ЛУКОЙЛа. В декабре 2017 прошла промоакция напитка в сети «Дикси», но сейчас он там не представлен.
Кроме того, компания «Экто» активно инвестирует в логистику. В мае 2017 года ФАС разрешила компании купить 60% в железнодорожном операторе «Вестерн Петролеум Транспортэйшн». «Экто» также владеет 40% ООО «ЛУКАВТО», которое торгует автомобилями.