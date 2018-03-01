Приобрести энергетический напиток можно будет на автозаправках компании

Юсуф Алекперов, сын генерального директора нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова занялся производством энергетических напитков, сообщает РБК.

Алекперову принадлежит компания ООО «Экто», которая производит энергетический напиток Plan B со вкусом кофе и «тропик». На заводе «Мегапак», где производится напиток, сообщили, что уже произвели 200 тысяч банок, и планируется увеличение объёмов.

Энергетический напиток продается на автозаправках ЛУКОЙЛа. В декабре 2017 прошла промоакция напитка в сети «Дикси», но сейчас он там не представлен.

Кроме того, компания «Экто» активно инвестирует в логистику. В мае 2017 года ФАС разрешила компании купить 60% в железнодорожном операторе «Вестерн Петролеум Транспортэйшн». «Экто» также владеет 40% ООО «ЛУКАВТО», которое торгует автомобилями.