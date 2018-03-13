Кампания демонстрирует ускорение мобильного 4G-интернета в Московской области

В новой «гоночной» кампании «Билайн» увеличил скорость подмосковного 4G-интернета в два раза. В роли главного гонщика выступает лицо оператора сотовой связи — Сергей Светлаков.

В ролике «Дрифт» Сергей Светлаков предстал в образе гонщика тюнингованного трактора. Драйв скорости символизирует ускорение 4G-интернета «Билайн» в Московской области.

Сцена дрифта снималась с двух камер одновременно и требовала особой координации всех действующих лиц. Вокруг героя Сергея Светлакова с огромной скоростью носились тракторы, багги и мотоповозки в окружении языков пламени.

«Нас зацепил визуальный ряд и саундтрек, который отлично передает драйв мобильного интернета 4G от „Билайн“ в Подмосковье. Рекламный ролик обещал быть динамичным, ярким, запоминающимся- так оно и получилось», — рассказывает Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн».

Разработкой новой рекламной кампании занималась креативная команда агентства Contrapunto.

«Мы использовали классические образы стритрейсинга и разбавили их серьезность элементами пародии. Чтобы акцентировать внимание на Подмосковье, мы использовали „фишки“, которых в Москве не увидишь: сельхозтехнику, козу, а также пасхалки вроде комаров, досаждающих красоткам на старте», — поясняет Юлиан Суетин креативный директор Contrapunto.

Кампания включает в себя ролик с Сергеем Светлаковым в главной роли, а также наружную рекламу, bampers, баннеры в интернете.

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Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин

Арт-директор — Артем Поздняков

Копирайтер — Ольга Гусарова

Продюсер — Андрей Шкатов

Стратегический директор — Юлия Зыкина

Руководитель отдела по работе с клиентами — Вика Канина

Старший менеджер по работе с клиентами — Альбина Бекмансурова

Менеджер по работе с клиентами — Дарья Быкова

Музыкальные продюсеры — Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко

The Marketing Arm (работа со звёздами)

Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая

Ball-park (продакшн)

Режиссер — Arron Plat

Второй режиссер — Павел Комаров

Продюсер — Марьяна Ларинина