В новой «гоночной» кампании «Билайн» увеличил скорость подмосковного 4G-интернета в два раза. В роли главного гонщика выступает лицо оператора сотовой связи — Сергей Светлаков.
В ролике «Дрифт» Сергей Светлаков предстал в образе гонщика тюнингованного трактора. Драйв скорости символизирует ускорение 4G-интернета «Билайн» в Московской области.
Сцена дрифта снималась с двух камер одновременно и требовала особой координации всех действующих лиц. Вокруг героя Сергея Светлакова с огромной скоростью носились тракторы, багги и мотоповозки в окружении языков пламени.
«Нас зацепил визуальный ряд и саундтрек, который отлично передает драйв мобильного интернета 4G от „Билайн“ в Подмосковье. Рекламный ролик обещал быть динамичным, ярким, запоминающимся- так оно и получилось», — рассказывает Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн».
Разработкой новой рекламной кампании занималась креативная команда агентства Contrapunto.
«Мы использовали классические образы стритрейсинга и разбавили их серьезность элементами пародии. Чтобы акцентировать внимание на Подмосковье, мы использовали „фишки“, которых в Москве не увидишь: сельхозтехнику, козу, а также пасхалки вроде комаров, досаждающих красоткам на старте», — поясняет Юлиан Суетин креативный директор Contrapunto.
Кампания включает в себя ролик с Сергеем Светлаковым в главной роли, а также наружную рекламу, bampers, баннеры в интернете.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком» (клиент)
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская
Продюсер — Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Юлиан Суетин
Арт-директор — Артем Поздняков
Копирайтер — Ольга Гусарова
Продюсер — Андрей Шкатов
Стратегический директор — Юлия Зыкина
Руководитель отдела по работе с клиентами — Вика Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Альбина Бекмансурова
Менеджер по работе с клиентами — Дарья Быкова
Музыкальные продюсеры — Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко
The Marketing Arm (работа со звёздами)
Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая
Ball-park (продакшн)
Режиссер — Arron Plat
Второй режиссер — Павел Комаров
Продюсер — Марьяна Ларинина