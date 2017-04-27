Сотрудники бара ALYASKA сняли креативный проморолик для Mikkeller Beer Celebration



Иллюстрация: скриншот ролика

Бармены из волгоградского бара ALYASKA серьезно отнеслись к приглашению на пивной форум Mikkeller Beer Celebration, который пройдет в мае в Копенгагене. В ответ на просьбу организаторов представиться ребята сняли трехминутный проморолик «Олимпийская сборная барменов из России».

Главные герои видео — бармены Станислав Редкозубов, Андрей и Александр Гусевы. В ролике они весьма сурово расправляются с пивными бокалами и бутылками. В ход идут шашки, топоры и резиновые тапочки. Попутно парни признаются в любви к Дании и демонстрируют знание датского языка. Закадровый голос сообщает, что волгоградские бармены будут наливать гостям пиво, хотят они этого или нет.

Участникам форума обещают не только обмен знаниями, но и музыкальные представления, тату-сессии, езду без правил на джипах WarPigs и многое другое.