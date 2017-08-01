При этом коммуникационные агентства максимально снижают стоимость своих услуг, чтобы выиграть хоть какие-то конкурсы и удержаться на плаву



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Коммуникационно-консалтинговая группа iMARS, специально для портала Sostav.ru, провела очередное ежеквартальное исследование рынка объявленных тендеров на коммуникационные услуги за 2-й квартал 2017 г.

Командой экспертов были проанализированы закупки компаний, которые работают строго по ФЗ-44 и ФЗ-223, т.е. обязаны публиковать все проводимые тендерные процедуры на портале Госзакупки.

Суммарный объем российского рынка коммуникационных услуг за период c 1 апреля 2017 по 30 июня 2017 составил 4,37 млрд. рублей. Данный показатель включает в себя работы по комплексному PR-сопровождению деятельности компаний, организацию и проведение event-мероприятий, изготовление сувенирной продукции, маркетинговые исследования, рекламные активности, разработку и продвижение интернет-сайтов, работу по продвижению компаний в соцмедиа и др.

Сравнительный анализ 1-го квартала 2017 г. и 2 квартала 2017 г. показывает, что общая сумма объявленных тендеров выросла более чем на 10 %. Связано это с тем, что многие компании стали более активно проводить закупочные процедуры.

2-й квартал 2016 г.: 5,16 млрд. руб.

3-й квартал 2016 г.: 5,95 млрд. руб.

4-й квартал 2016 г.: 5,13 млрд. руб.

1-й квартал 2017 г.: 3,76 млрд. руб.

2-й квартал 2017 г.: 4,37 млрд. руб.

При этом анализ вторых кварталов исследуемых 2015 г., 2016 г. и 2017 г. показывает, что в нынешнем году показатели самые низкие за все 3 исследуемых года: 7,22 млрд. руб., 5, 16 млрд. руб. и 4,37 млрд. руб. соответственно. Более того, за все 10 исследуемых кварталов (2015 – 2017 гг.) показатели периода апрель – июнь 2017 г. превосходят только данные 1-го квартала 2017 г., когда общая сумма объявленных тендеров едва превысила 3,7 млрд. руб.

Рекламно-сувенирная продукция: 1,82 млрд. руб.

Рекламные и информационные PR-кампании.: 0,53 млрд. руб.

Организация мероприятий: 2,56 млрд. руб.

Интернет-коммуникации: 2,29 млрд. руб.

Суммарный объем рынка коммуникационных услуг во 2-м квартале 2017 г. превысил отметку 4,37 млрд. рублей, в частности:

Рекламные и информационные/PR кампании (ключевые поисковые запросы: PR, рекламная кампания, информационная кампания, размещение в СМИ, пресс-тур и т.д.) – 1,82 млрд. руб.

Интернет коммуникации (ключевые запросы: создание и разработка сайта, продвижение сайта, информационный спецпроект, продвижение в соцсетях и т.д.) – 0,53 млрд. руб.

Организация мероприятий (ключевые запросы: организация деловых и протокольных мероприятий, выставки, конференции и спартакиады, а также торжественные мероприятия т.д.) – 2,56 млрд. руб.

Рекламно-сувенирная продукция (ключевые запросы: дизайн, сувениры, полиграфия, презентационная продукция, брендинг и т.д.) – 2,29 млрд. руб.

Рекламно-сувенирная продукция: 0,61 млрд. руб.

Рекламные и информационные PR-кампании.: 0,18 млрд. руб.

Организация мероприятий: 0,85 млрд. руб.

Интернет-коммуникации: 0,76 млрд. руб.

Если сравнить показатели 1-го квартала 2017 г. и 2-го квартала 2017 г., то можно констатировать, что по всем направлениям наблюдается небольшой рост финансовых показателей. Связано это с тем, что многие компании стали более активно проводить тендерную и закупочную политику. Как следствие, общее количество тендеров немного выросло. Помимо этого 2-й квартал года характеризуется тем, что многие игроки рынка уже согласовали финпланы, как следствие, появилась возможность более активно объявлять конкурсы на коммуникационные услуги.

Объявленные тендеры в 2-м квартале 2015 г.: 7,22 млрд. руб.

Объявленные тендеры в 2-м квартале 2016 г.: 5,16 млрд. руб.

Объявленные тендеры в 2-м квартале 2017 г.: 4,37 млрд. руб.

По итогам 1-го и 2-го кварталов 2017 г. можно сделать некоторые выводы:

1. Стоит заметить, что количество участников закупочных процедур растёт. Сегодня заявки на участие в крупных конкурсах подают 5, 6, 7 крупных компаний, и это уже становится нормой. Это можно объяснить тем, что общее количество тендеров заметно сократилось и участники рынка стараются подавать заявки в максимально возможное количество конкурсов.

2. Участники тендерных процедур все чаще начинают демпинговать и максимально снижать стоимость своих услуг. С одной стороны, для заказчика это наиболее подходящий вариант – экономия бюджетных средств. С другой стороны, качественное выполнение работ вряд ли будет гарантировано, так как к моменту объявления конкурса заказчики проводят аналитику, изучают аналогичные закупки и формируют собственную цену исходя из полученных результатов. В итоге после заключения договора победитель будет вынужден проводить дополнительные переговоры с заказчиком с целью оптимизации работ. Как следствие, что-то будет выполнено в полном объеме, а что-то – лишь формально, чтобы как-то сдать отчет.

3. Отличительной особенностью последних месяцев стало то, что участники закупочных процедур все чаще обращаются в проверяющие органы, прежде всего, в ФАС. Все чаще можно наблюдать, как участники рынка бьются до последнего в надежде отвоевать свое право на контракт, так что ситуация с определением победителя остается накаленной до последнего.