СИП поддержал решение Роспатента не считать обозначение UAZ общеизвестным

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск «Ульяновского автомобильного завода» (УАЗ) о признании общеизвестным обозначения UAZ, говорится в карточке дела на сайте суда.

Такое же решение в августе 2017 года принял Роспатент. Автозавод пытался оспорить решение в суде, однако суд подтвердил его законность.

Общеизвестный товарный знак отличается от обычного знака тем, что он является обозначением, ставшим узнаваемым среди широких масс потребителей в связи с популярностью товара. Подобный статус дает компаниям больше возможностей для защиты бренда. Действие общеизвестного знака является бессрочным и распространяется даже на «неоднородные» товары.

Ранее Роспатент зарегистрировал, например, автомобильные бренды «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «Камаз», Ford и др.

«Ульяновский автомобильный завод» является крупнейшим в России производителем внедорожников и одним из ключевых активов «Группы Sollers».