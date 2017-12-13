Студия не только поздравила всех с праздником, но и показала «процесс разработки»

Агентства не только помогают снять праздничные ролики своим клиентам, но и поздравляют всех сами.

На официальном YouTube-канале Студии Артемия Лебедева было опубликовано новогоднее поздравление. Ролик состоит из самого процесса создания видео, причём не профессиональным моушн-дизайнером Студии, а копирайтером, который, владея базовыми навыками работы в видеоредакторе, взялся за эту задачу.

Рабочий процесс и почти уже созданную новогоднюю атмосферу разрушает голос за кадром (вероятно, девушки или жены сотрудника).

Но даже выяснение отношений между молодыми людьми не способно отвлечь зрителя от красивого видео-поздравления.

Ролик собрал немало комментариев: одни одобрили креатив Студии, другие посчитали ролик откровенно плохим, а третьи и вовсе не рассуждают о качестве видео, обсуждая подстригание ногтей.

Внимание: ролик содержит нецензурную лексику.