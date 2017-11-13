После долгой реконструкции был открыт олимпийский комплекс «Лужники», обновления затронули не только стадион, но и всю территорию комплекса

В то время как разговоры о «Лужниках» ведутся исключительно в контексте прошедшего в субботу матча между сборными России и Аргентины, а также километровой очередью после него, Состав решил рассказать о более позитивных событиях в жизни обновлённого комплекса.

Подготовка «Лужников» к Чемпионату мира по футболу 2018 года ведётся уже несколько лет. Особое внимание было решено уделить системе навигации на территории комплекса.

Масштабный проект решили доверить Студии Артемия Лебедева, известной своими качественными системами ориентирования для Московского метро, аэропортов Шереметьево и Пулково, парка Зарядье и для других значимых объектов.

Работа над проектом велась два года. В Студии нескромно заявляют: «Деликатно, интеллигентно и красиво. Ровно то, чем славятся работы нашей студии».

Ключевые объекты комплекса располагаются далеко друг от друга (это позволяет проводить одновременно сразу несколько крупных мероприятий), поэтому главная задача навигации – сделать так, чтобы человек не заблудился на огромной территории.

Начать было решено с создания подробной карты со всеми объектами, ключевыми услугами, номерами полей и парковок. От остальных карт она отличается интересным визуальным делением: разные типы объектов изображены разными контрастными цветами.

Из-за цветового деления карта не выглядит монотонной, и на ней проще найти нужную информацию.

Вторым шагом на пути к идеально удобной и заботливой навигации стала разработка всех информационных табличек. И тут обнаружилась важная проблема. Информационных вывесок и табличек гораздо меньше, чем зданий в «Лужниках». Как выбрать объекты, которые будут располагаться на информационных знаках?

Студия Артемия Лебедева решила распределить здания по степени важности и оценить по специальной шкале. Чем больше социального веса у объекта, тем он чаще появляется на стендах и вывесках. На каждом стенде расположена информация только о трех объектах. Чем выше объект, тем он важнее.

К чемпионату в студии разработана удобная и понятная система навигации для арены стадиона. В обновлённых «Лужниках» могут одновременно находиться более 80 тысяч человек. В первую очередь надо было позаботиться о том, чтобы все эти люди не заблудились, пока ищут свое место.

Стадион разделён на четыре сектора, каждый из которых разбит на небольшие блоки. К каждому блоку из коридора ведет только один выход, поэтому посетитель не потеряется и не будет искать свое место в чужом блоке. Блоки крупно пронумерованы и со стороны коридоров, и со стороны арены. Крупные номера со стороны арены помогают сотрудникам быстро найти нужный участок.

На каждом маршруте есть точки принятия решения – специальные места, где человек определяется, куда ему идти дальше. На стадионе это входы и лестницы, развилки, то есть, все участки, где есть выбор. В каждой точке принятия решения размещаются заботливые навигационные указатели. Навигация ведет посетителей от подхода к арене и до места на трибуне, подсказывая направление к блокам и сервисным объектам.

Между навигационной системой всего Олимпийского комплекса и навигацией на стадионе соблюдается преемственность. И на внешней территории, и в пределах арены используются шрифт Директ и единый набор пиктограмм. При этом в навигации стадиона учитываются индивидуальные особенности спортивного объекта. Все пиктограммы – максимально дружелюбные. Полицейский выглядит доброжелательно, инвалид-колясочник быстро куда-то несется, а ресторанные уголки изображает иконка с газировкой и бургером.